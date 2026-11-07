İki Ay Çalıştığı Şirketten Ayrılıp Robot Üretmeye Başladı: 36 Yaşında Milyarder Oldu
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Çinli robot üreticisi Unitree'nin kurucusu Wang Xingxing, 36 yaşında milyarderler arasına girdi. Hangzhou merkezli şirketin Şanghay Borsası'ndaki halka arzı, kurucunun servetini kısa sürede milyarlarca dolara taşıdı. Wang'ın hikayesi ise bir üniversite tezinde geliştirdiği robot köpekle başlamıştı.
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Kaynak: Forbes
Üniversite yıllarında geliştirdiği robot köpek prototipiyle yola çıkan Wang, DJI'daki işinden iki ay sonra ayrılıp kendi şirketini kurdu.
Halka arz günü hisseler yüzde 629'a kadar yükselirken kurucunun serveti 16 milyar dolara ulaştı.
Şirketin geliri 2025'te yüzde 300'ün üzerinde artarken insansı robotlar şimdilik daha çok araştırma ve gösteri amacıyla kullanılıyor.
Yükselen pazar beklentilerinin yanında ABD'nin ithalat yasağı gibi jeopolitik riskler de şirketin önünde duruyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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