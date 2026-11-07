İki Ay Çalıştığı Şirketten Ayrılıp Robot Üretmeye Başladı: 36 Yaşında Milyarder Oldu

1990'da Ningbo'da doğan Wang, Zhejiang Sci-Tech Üniversitesi'nde mekatronik mühendisliği okurken ilk yıl yaklaşık 200 yuana iki ayaklı küçük bir robot yaptı. Şanghay Üniversitesi'ndeki yüksek lisans tezi için ise XDog adını verdiği dört ayaklı robot prototipini geliştirdi.

2016'da mezun olduktan sonra drone üreticisi DJI'da işe başladı ancak yaklaşık iki ay sonra ayrıldı. Unitree'yi aynı yıl Hangzhou'da kurdu. 2021'deki bir röportajında ilk üç yıl boyunca bazen maaş ödemekte zorlandıklarını, gelir ve yatırımın ise 2018'in sonlarına doğru gelmeye başladığını anlattı.