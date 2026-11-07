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İki Ay Çalıştığı Şirketten Ayrılıp Robot Üretmeye Başladı: 36 Yaşında Milyarder Oldu

İki Ay Çalıştığı Şirketten Ayrılıp Robot Üretmeye Başladı: 36 Yaşında Milyarder Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.11.2026 - 15:54
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Çinli robot üreticisi Unitree'nin kurucusu Wang Xingxing, 36 yaşında milyarderler arasına girdi. Hangzhou merkezli şirketin Şanghay Borsası'ndaki halka arzı, kurucunun servetini kısa sürede milyarlarca dolara taşıdı. Wang'ın hikayesi ise bir üniversite tezinde geliştirdiği robot köpekle başlamıştı.

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Kaynak: Forbes

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Üniversite yıllarında geliştirdiği robot köpek prototipiyle yola çıkan Wang, DJI'daki işinden iki ay sonra ayrılıp kendi şirketini kurdu.

Üniversite yıllarında geliştirdiği robot köpek prototipiyle yola çıkan Wang, DJI'daki işinden iki ay sonra ayrılıp kendi şirketini kurdu.

1990'da Ningbo'da doğan Wang, Zhejiang Sci-Tech Üniversitesi'nde mekatronik mühendisliği okurken ilk yıl yaklaşık 200 yuana iki ayaklı küçük bir robot yaptı. Şanghay Üniversitesi'ndeki yüksek lisans tezi için ise XDog adını verdiği dört ayaklı robot prototipini geliştirdi.

2016'da mezun olduktan sonra drone üreticisi DJI'da işe başladı ancak yaklaşık iki ay sonra ayrıldı. Unitree'yi aynı yıl Hangzhou'da kurdu. 2021'deki bir röportajında ilk üç yıl boyunca bazen maaş ödemekte zorlandıklarını, gelir ve yatırımın ise 2018'in sonlarına doğru gelmeye başladığını anlattı.

Halka arz günü hisseler yüzde 629'a kadar yükselirken kurucunun serveti 16 milyar dolara ulaştı.

Halka arz günü hisseler yüzde 629'a kadar yükselirken kurucunun serveti 16 milyar dolara ulaştı.

Unitree, Ağustos 2026'da 150,8 yuandan 40,4 milyon hisse satarak yaklaşık 6,1 milyar yuan topladı. Halka arzın bireysel yatırımcı dilimine gelen talep, sunulan miktarın 5 bin 500 katını aştı. Forbes, Wang'ın hissesinin o sırada yaklaşık 2,4 milyar dolar değerinde olduğunu hesapladı.

19 Ağustos'taki ilk işlem gününde hisseler 1.100 yuandan açıldı ve halka arz fiyatının yüzde 629 üzerine çıktı. Hisse günü 845 yuandan kapatarak yüzde 460 kazanırken şirketin piyasa değeri yaklaşık 342 milyar yuana ulaştı. Forbes'a göre bu yükseliş sırasında Wang'ın serveti 16 milyar dolara çıktı.

Şirketin geliri 2025'te yüzde 300'ün üzerinde artarken insansı robotlar şimdilik daha çok araştırma ve gösteri amacıyla kullanılıyor.

Şirketin geliri 2025'te yüzde 300'ün üzerinde artarken insansı robotlar şimdilik daha çok araştırma ve gösteri amacıyla kullanılıyor.

Prospektüse göre Unitree'nin 2025 geliri yüzde 300'ün üzerinde artışla 1,7 milyar yuana, net kazancı ise 278,2 milyon yuana yükseldi. İnsansı robotların ortalama satış fiyatı 166 bin 400 yuan olarak açıklandı.

Şirket, insansı robotların kısa vadede ağırlıklı olarak Ar-Ge ve sahne gösterilerinde kullanılacağını belirtiyor. Uzun vadeli hedef ise donanım maliyetleri düştükçe ve yapay zeka geliştikçe bu robotların fabrika işlerinde ve ev işlerinde yardımcı olması.

Yükselen pazar beklentilerinin yanında ABD'nin ithalat yasağı gibi jeopolitik riskler de şirketin önünde duruyor.

Yükselen pazar beklentilerinin yanında ABD'nin ithalat yasağı gibi jeopolitik riskler de şirketin önünde duruyor.

ABD yönetimi temmuz ayında, yeni Çin yapımı insansı robotların ve robot köpeklerin ithalatına yasak getirdiğini duyurdu. Geçen yıl satışlarının yüzde 10'undan fazlasını ABD'den elde eden Unitree, prospektüste yasağın ABD'de zaten satılan ürünler için geçerli olmadığını, yeni modeller için ise ABD hükümetinin onayı gerektiğini bildirdi.

BofA Global Research'ün nisan raporuna göre Çin ve ABD'nin öncülüğünde küresel insansı robot sevkiyatı geçen yılki 20 bin adetten 2030'a kadar 1,2 milyona ulaşacak. Bu, 37 milyar dolarlık bir pazar anlamına geliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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