Fatura Derdini Bitirecek Perde Geliştirdiler: Camına Asan Kendi Elektriğini Üretiyor

BiLight, teknolojiyi ilk aşamada evlerde, ofislerde ve ticari binalarda kullanıma sunmayı planlıyor. Ürünün satış tarihi ve fiyatı hakkında henüz kesin bilgi paylaşılmadı. Gerçek kullanım koşullarında üretilecek elektrik miktarı ise pencerenin büyüklüğüne, aldığı ışığa ve kurulum şartlarına bağlı olacak.

Şirket aynı fuarda taşınabilir esnek bir güneş paneli de tanıttı. Rulo şeklindeki cihazın iki ucu çekildiğinde tam boyutlu bir üreteç haline geliyor. Kumaş inceliğindeki panel sırt çantasına sığabiliyor ve yürüyüş, kamp ile plaj gibi açık hava etkinlikleri için tasarlandı.