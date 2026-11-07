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Fatura Derdini Bitirecek Perde Geliştirdiler: Camına Asan Kendi Elektriğini Üretiyor

Fatura Derdini Bitirecek Perde Geliştirdiler: Camına Asan Kendi Elektriğini Üretiyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.11.2026 - 10:25
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Çinli BiLight Innovations, CES 2026 fuarında pencereye asılabilen ve güneş ışığını elektriğe dönüştüren bir perde tanıttı. Standart perde raylarına takılan ürün, hem gölge sağlıyor hem de enerji üretiyor.

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Perovskit hücrelerden üretilen perde yalnızca 0,1 milimetre kalınlığında ve metrekaresi 150 gramın altında.

Perovskit hücrelerden üretilen perde yalnızca 0,1 milimetre kalınlığında ve metrekaresi 150 gramın altında.

Çin merkezli ve perovskit güneş teknolojisi üzerine çalışan BiLight Innovations, CES 2026'da rulo şeklinde açılıp kapanabilen fotovoltaik perdesini görücüye çıkardı. Şirket ürünü dünyanın ilk rulo güneş perdesi olarak tanıtıyor.

Perdenin kalınlığı 0,1 milimetre, metrekare ağırlığı ise 150 gramın altında. Eğilme yarıçapı 10 milimetrenin altında olan yapı, geleneksel güneş panellerinin sert yapısından ayrılıyor. Şirketin açıkladığına göre dönüşüm verimliliği yüzde 18'in üzerinde ve düşük ışıkta da yüksek performans sunuyor.

Perde standart raylara takılıyor ve doğal ya da iç mekan ışığından elektrik üretiyor.

Perde standart raylara takılıyor ve doğal ya da iç mekan ışığından elektrik üretiyor.

Perde, evlerdeki standart perde raylarına monte edilebiliyor. Doğal ışığın yanı sıra ortam aydınlatmasından da enerji toplayan sistemin, ürettiği elektriği lambalara, akıllı cihazlara ve enerji depolama ünitelerine aktarması hedefleniyor.

Ürün elektrik üretiminin yanı sıra gölgelik görevi de görüyor. Pencereden giren güneş ışığını azaltan perde, aynı zamanda ısı yalıtımı sağlıyor.

Şirket ürünü evlerde, ofislerde ve ticari binalarda kullanıma sunmayı hedefliyor, satış tarihi ve fiyat belli değil.

Şirket ürünü evlerde, ofislerde ve ticari binalarda kullanıma sunmayı hedefliyor, satış tarihi ve fiyat belli değil.

BiLight, teknolojiyi ilk aşamada evlerde, ofislerde ve ticari binalarda kullanıma sunmayı planlıyor. Ürünün satış tarihi ve fiyatı hakkında henüz kesin bilgi paylaşılmadı. Gerçek kullanım koşullarında üretilecek elektrik miktarı ise pencerenin büyüklüğüne, aldığı ışığa ve kurulum şartlarına bağlı olacak.

Şirket aynı fuarda taşınabilir esnek bir güneş paneli de tanıttı. Rulo şeklindeki cihazın iki ucu çekildiğinde tam boyutlu bir üreteç haline geliyor. Kumaş inceliğindeki panel sırt çantasına sığabiliyor ve yürüyüş, kamp ile plaj gibi açık hava etkinlikleri için tasarlandı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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