Fatura Derdini Bitirecek Perde Geliştirdiler: Camına Asan Kendi Elektriğini Üretiyor
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Çinli BiLight Innovations, CES 2026 fuarında pencereye asılabilen ve güneş ışığını elektriğe dönüştüren bir perde tanıttı. Standart perde raylarına takılan ürün, hem gölge sağlıyor hem de enerji üretiyor.
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Perovskit hücrelerden üretilen perde yalnızca 0,1 milimetre kalınlığında ve metrekaresi 150 gramın altında.
Perde standart raylara takılıyor ve doğal ya da iç mekan ışığından elektrik üretiyor.
Şirket ürünü evlerde, ofislerde ve ticari binalarda kullanıma sunmayı hedefliyor, satış tarihi ve fiyat belli değil.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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