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Burada Sabah Ormana Gidenler Akşam Parayla Dönüyor: "Gece 03.00'e Kadar Dolaşıyoruz"

Burada Sabah Ormana Gidenler Akşam Parayla Dönüyor: "Gece 03.00'e Kadar Dolaşıyoruz"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.11.2026 - 20:02
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Kastamonu'da bu yıl ormanlarda yaşanan mantar bolluğu, köylerde akşam saatlerinde hareketlilik yaratıyor. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, saatlerce ormanda aradıkları mantarları akşam kapılarına gelen alıcıya satıyor.

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Kaynak: AA

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Havaların yağışlı ve sıcak gitmesi nedeniyle Kastamonu'da bu yıl kanlıca ve diğer mantar türleri bolca yetişti.

Havaların yağışlı ve sıcak gitmesi nedeniyle Kastamonu'da bu yıl kanlıca ve diğer mantar türleri bolca yetişti.

Ağlı ilçesinde restoran işletmeciliği yapan Bülent Yanıkkaya, akşam saatlerinde minibüsüyle yola çıkıp köyleri ziyaret ediyor. Her akşam Küre Dağları'nın eteklerindeki köyleri dolaşan Yanıkkaya, vatandaşların gün boyu ormandan topladığı mantarları satın alıp farklı illerdeki toptancılara gönderiyor.

Günde bazen bir, bazen bir buçuk ton mantar aldığını belirten Yanıkkaya, bazen gece 02.00-03.00'e kadar köy köy dolaştıklarını söyledi. Yaklaşık bir aydır süren bolluğun hava şartlarına göre kesilebileceğini de ekleyen Yanıkkaya, ülkenin her yerinde mantar bol olduğu için fiyatların biraz düşük olduğunu ifade etti.

Köylüler sabah kahvaltıdan sonra ormana çıkıp gün boyu mantar topluyor.

Köylüler sabah kahvaltıdan sonra ormana çıkıp gün boyu mantar topluyor.

Fırıncık köyü sakinlerinden Sami Kaya, kır ve bayır dolaşarak havaya bağlı olarak her gün ormana çıkmaya çalıştıklarını söyledi. Güler Kaya ise kahvaltıdan hemen sonra eşiyle birlikte ormana gittiklerini anlattı. Akşam mantar alıcısının gelip topladıklarını aldığını belirten Kaya, her sene olmasa da bu sene çok mantar olduğunu dile getirdi. İki kişi günde 40 kiloya kadar mantar topladıklarını söyledi.

Hikmet Dana da kardeşiyle saat 10.00 gibi mantar toplamaya çıktığını belirtti. Dana, günde yaklaşık 10 saatte 80 kilo mantar topladıklarını ifade etti.

Mantar toplamak bölge halkı için güzel bir kazanç kapısı haline geldi.

Mantar toplamak bölge halkı için güzel bir kazanç kapısı haline geldi.

Akdivan köyünde yaşayan Kenan Sipahi, genelde kanlıca mantarı topladıklarını belirterek günde ortalama 100-120 kilogram, bazen 150 kilograma kadar mantar topladıklarını söyledi. Sipahi, gelen alıcıların mantarı aldığını ve bunun köylü için güzel bir kazanç olduğunu ifade etti.

Halil Sipahi ise mantarın bölge için gelir kaynağı olduğunu belirterek iki sene mantar olmadığını ancak bu sene bol olduğunu söyledi. Hikmet Dana mantarın kilosunu 70-80 liraya sattıklarını, toplamak için başka ilçelerden gelenlerin de olduğunu belirtti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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