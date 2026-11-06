Burada Sabah Ormana Gidenler Akşam Parayla Dönüyor: "Gece 03.00'e Kadar Dolaşıyoruz"
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Kastamonu'da bu yıl ormanlarda yaşanan mantar bolluğu, köylerde akşam saatlerinde hareketlilik yaratıyor. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, saatlerce ormanda aradıkları mantarları akşam kapılarına gelen alıcıya satıyor.
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Kaynak: AA
Havaların yağışlı ve sıcak gitmesi nedeniyle Kastamonu'da bu yıl kanlıca ve diğer mantar türleri bolca yetişti.
Köylüler sabah kahvaltıdan sonra ormana çıkıp gün boyu mantar topluyor.
Mantar toplamak bölge halkı için güzel bir kazanç kapısı haline geldi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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