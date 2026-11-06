Burada Sabah Ormana Gidenler Akşam Parayla Dönüyor: "Gece 03.00'e Kadar Dolaşıyoruz"

Fırıncık köyü sakinlerinden Sami Kaya, kır ve bayır dolaşarak havaya bağlı olarak her gün ormana çıkmaya çalıştıklarını söyledi. Güler Kaya ise kahvaltıdan hemen sonra eşiyle birlikte ormana gittiklerini anlattı. Akşam mantar alıcısının gelip topladıklarını aldığını belirten Kaya, her sene olmasa da bu sene çok mantar olduğunu dile getirdi. İki kişi günde 40 kiloya kadar mantar topladıklarını söyledi.

Hikmet Dana da kardeşiyle saat 10.00 gibi mantar toplamaya çıktığını belirtti. Dana, günde yaklaşık 10 saatte 80 kilo mantar topladıklarını ifade etti.