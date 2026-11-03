Eskiyen Elbiseleri 'Çaput Dokuma' İle Kurtarıyorlar: Çantaya ve Kılıfa Dönüşüyor

Aşçı, günümüz ihtiyaçlarına uyarlayarak çantalar, kıyafetler ve duvar aksesuarları ürettiklerini söyledi. Dokunan ürünleri özgün şekilde tasarladıklarını belirten giyim ustası Hümeyra Demir ise eskiyen elbiseleri yeniden kullanılabilir hale getirdiklerini ifade etti.

Demir, 'Burada hem geri dönüşümü hem de ileri dönüşümü desteklemiş olduk' diyerek uygulamanın israfı önleyen yönüne dikkat çekti.