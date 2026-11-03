Eskiyen Elbiseleri 'Çaput Dokuma' İle Kurtarıyorlar: Çantaya ve Kılıfa Dönüşüyor
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Amasya Olgunlaşma Enstitüsü'nde görevli ustalar, eskiyen elbiseleri çaput dokuma adlı geleneksel yöntemle çanta, kılıf ve örtü gibi özgün ürünlere dönüştürüyor. Uygulama, israfı önlerken kaynakların verimli kullanılmasına da örnek gösteriliyor.
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Kaynak: İHA
Evlerden toplanan eski ve lekeli elbiseler ince şeritler halinde kesilerek yumağa dönüştürülüyor.
Tezgahlarda farklı iplerle dokunan renkli parçalar çanta, örtü ve kılıf gibi aksesuarlara dönüşüyor.
Ustalar, Anadolu'da süren bu geleneği günümüz ihtiyaçlarına uyarlayarak geri dönüşümü ileri dönüşüme taşıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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