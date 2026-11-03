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Eskiyen Elbiseleri 'Çaput Dokuma' İle Kurtarıyorlar: Çantaya ve Kılıfa Dönüşüyor

Eskiyen Elbiseleri 'Çaput Dokuma' İle Kurtarıyorlar: Çantaya ve Kılıfa Dönüşüyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 13:07
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Amasya Olgunlaşma Enstitüsü'nde görevli ustalar, eskiyen elbiseleri çaput dokuma adlı geleneksel yöntemle çanta, kılıf ve örtü gibi özgün ürünlere dönüştürüyor. Uygulama, israfı önlerken kaynakların verimli kullanılmasına da örnek gösteriliyor.

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Kaynak: İHA

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Evlerden toplanan eski ve lekeli elbiseler ince şeritler halinde kesilerek yumağa dönüştürülüyor.

Evlerden toplanan eski ve lekeli elbiseler ince şeritler halinde kesilerek yumağa dönüştürülüyor.

Çaput dokuma sürecinin ilk adımında evlerden toplanan eski ve lekeli elbiseler ince şeritler halinde kesiliyor. Kesilen şeritler yumak haline getirilerek dokuma için hazırlanıyor.

Anadolu'da halen sürdürülen bu geleneğin, hiçbir kumaşın çöpe gitmemesi anlayışına dayandığı belirtiliyor.

Tezgahlarda farklı iplerle dokunan renkli parçalar çanta, örtü ve kılıf gibi aksesuarlara dönüşüyor.

Tezgahlarda farklı iplerle dokunan renkli parçalar çanta, örtü ve kılıf gibi aksesuarlara dönüşüyor.

Hazırlanan yumaklar, farklı iplerle birlikte tezgahlarda dokunuyor. Ortaya çıkan rengarenk parçalar özgün şekilde tasarlanarak yeni kıyafet, çanta, örtü ve kılıf gibi ürünlere dönüşüyor.

Dokuma ustası Neşe Aşçı, bu geleneğin Anadolu kültüründe var olduğunu belirterek 'Hiçbir elbiseyi atmıyoruz. Dönüşebileceğini biliyoruz' ifadelerini kullandı.

Ustalar, Anadolu'da süren bu geleneği günümüz ihtiyaçlarına uyarlayarak geri dönüşümü ileri dönüşüme taşıyor.

Ustalar, Anadolu'da süren bu geleneği günümüz ihtiyaçlarına uyarlayarak geri dönüşümü ileri dönüşüme taşıyor.

Aşçı, günümüz ihtiyaçlarına uyarlayarak çantalar, kıyafetler ve duvar aksesuarları ürettiklerini söyledi. Dokunan ürünleri özgün şekilde tasarladıklarını belirten giyim ustası Hümeyra Demir ise eskiyen elbiseleri yeniden kullanılabilir hale getirdiklerini ifade etti.

Demir, 'Burada hem geri dönüşümü hem de ileri dönüşümü desteklemiş olduk' diyerek uygulamanın israfı önleyen yönüne dikkat çekti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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