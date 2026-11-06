article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kış Uykusundan Uyanan On Binlerce Yılan Kasabayı Bastı: Halk Tüneller Yaptı

Kış Uykusundan Uyanan On Binlerce Yılan Kasabayı Bastı: Halk Tüneller Yaptı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.11.2026 - 20:12
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kanada'nın Manitoba eyaletindeki Narcisse bölgesinde, kış uykusundan uyanan on binlerce kırmızı çizgili jartiyer yılanı kireçtaşı yarıklarından yüzeye çıkıyor. Yılanların yollarda ezilmesini önlemek için özel yeraltı tünelleri ve çitler kullanılıyor.

Detaylar 👇

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Narcisse bölgesindeki kireçtaşı yarıkları, kış uykusundan uyanan on binlerce yılanla hareketlendi.

Narcisse bölgesindeki kireçtaşı yarıkları, kış uykusundan uyanan on binlerce yılanla hareketlendi.

Manitoba yönetiminin açıklamasına göre her ilkbaharda Narcisse yılan yuvalarında on binlerce kırmızı çizgili jartiyer yılanı kış yuvalarından yüzeye süzülüyor. Bu doğa olayı her yıl tekrarlanıyor. Yılanların yıllık çiftleşme dönemi, hava koşullarına bağlı olarak nisan sonu ya da mayıs başında bir ile üç hafta sürüyor. Erkek yılanlar genellikle ilk çıkan oluyor ve dişilerin yüzeye çıkmasını sabırla bekliyor.

Bölgenin jeolojik yapısını oluşturan kireçtaşı mağaraları ve yeraltı yarıkları, dünyanın en yoğun yılan popülasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Alanda dört aktif yılan yuvası bulunuyor ve yuvalar 3 kilometrelik bir yürüyüş parkuruyla birbirine bağlanıyor.

Erkek yılanlar tek bir dişinin etrafını sararak "çiftleşme topu" oluşturuyor.

Erkek yılanlar tek bir dişinin etrafını sararak "çiftleşme topu" oluşturuyor.

Çiftleşme dönemine giren yılanlar, çok sayıda erkek yılanın tek bir dişi yılanın etrafını sarmasıyla hareketli 'çiftleşme topları' (mating ball) oluşturuyor. Manitoba yönetimine göre bu toplarda bir dişiyi yüze kadar erkek kuşatabiliyor. Bu yoğun topluluklar bölgedeki çukurlarda ve arazilerde büyük yığınlar oluşturuyor.

Bilim insanları, doğaseverler ve turistler yılanların bu yoğun hareketliliğini gözlemlemek için bölgeye geliyor. Jartiyer yılanları zararsız olsa da yuvaların yanındaki gözlem platformlarından izlenmeleri öneriliyor.

Yolların altına yapılan tüneller ve yönlendirici çitler yılanların ezilmesini büyük ölçüde azalttı.

Yolların altına yapılan tüneller ve yönlendirici çitler yılanların ezilmesini büyük ölçüde azalttı.

Yılanların göç yolları ile bölgedeki kara yolunun kesişmesi, geçmiş yıllarda ciddi bir popülasyon kaybına yol açtı. Yaklaşık 70 bin olan yılan sayısı, 1999'daki kötü hava koşulları nedeniyle on binlerce yılanın kış yuvalarına ulaşamadan ölmesiyle büyük ölçüde azaldı. Her yıl yaklaşık 10 bin yılanın yuvalarına gidip gelirken araç tekerlekleri altında ezildiği belirtiliyor.

Bunun üzerine kara yolunun altına 15 santimetrelik özel tüneller yapıldı. Yılanları bu tünellere yönlendirmek için de yol kenarına yaklaşık 30 santim yüksekliğinde çitler yerleştirildi. Göç döneminde sürücüleri yavaşlamaya çağıran levhalar da konuldu. Bu önlemlerle bir sezonda ezilen yılan sayısı 1.000'in altına indi. Çiftleşme döneminin ardından yılanlar yakındaki sulak alanlara dağılıyor ve bölge normal seyrine dönüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın