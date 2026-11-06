Kış Uykusundan Uyanan On Binlerce Yılan Kasabayı Bastı: Halk Tüneller Yaptı
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Kanada'nın Manitoba eyaletindeki Narcisse bölgesinde, kış uykusundan uyanan on binlerce kırmızı çizgili jartiyer yılanı kireçtaşı yarıklarından yüzeye çıkıyor. Yılanların yollarda ezilmesini önlemek için özel yeraltı tünelleri ve çitler kullanılıyor.
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Narcisse bölgesindeki kireçtaşı yarıkları, kış uykusundan uyanan on binlerce yılanla hareketlendi.
Erkek yılanlar tek bir dişinin etrafını sararak "çiftleşme topu" oluşturuyor.
Yolların altına yapılan tüneller ve yönlendirici çitler yılanların ezilmesini büyük ölçüde azalttı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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