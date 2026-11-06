Kış Uykusundan Uyanan On Binlerce Yılan Kasabayı Bastı: Halk Tüneller Yaptı

Manitoba yönetiminin açıklamasına göre her ilkbaharda Narcisse yılan yuvalarında on binlerce kırmızı çizgili jartiyer yılanı kış yuvalarından yüzeye süzülüyor. Bu doğa olayı her yıl tekrarlanıyor. Yılanların yıllık çiftleşme dönemi, hava koşullarına bağlı olarak nisan sonu ya da mayıs başında bir ile üç hafta sürüyor. Erkek yılanlar genellikle ilk çıkan oluyor ve dişilerin yüzeye çıkmasını sabırla bekliyor.

Bölgenin jeolojik yapısını oluşturan kireçtaşı mağaraları ve yeraltı yarıkları, dünyanın en yoğun yılan popülasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Alanda dört aktif yılan yuvası bulunuyor ve yuvalar 3 kilometrelik bir yürüyüş parkuruyla birbirine bağlanıyor.