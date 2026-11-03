Yaptıkları Baraj 2 Ülkenin Sınırını Değiştirdi: Toprakları Su Altında Kaldı

Adanın tamamen komşu ülke sularıyla çevrilmesi, Apipé sakinlerinin gündelik hayatını doğrudan bürokratik engellere bağladı. Kendi anakaralarına ulaşmak ya da kıyılarda taşımacılık yapmak isteyen bölge halkı, Paraguay kolluk birimlerinin denetimlerine ve izin şartlarına tabi kaldı.

Geçimini nehir kaynaklarından sağlayan yerel balıkçılar, adayı çevreleyen sularda faaliyet gösterirken yabancı kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle müdahalelerle karşılaştı. Bu durum, Arjantin'in Corrientes eyaleti yönetimi ile Paraguay makamları arasında yetki tartışmalarını sürekli hale getirdi. Ada sakinleri ve yerel temsilciler, adayı çevreleyen nehir yatağındaki hakların Arjantin'e devredilmesini ve su yolu protokollerinin revize edilmesini talep ediyor.