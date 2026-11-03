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Yaptıkları Baraj 2 Ülkenin Sınırını Değiştirdi: Toprakları Su Altında Kaldı

Yaptıkları Baraj 2 Ülkenin Sınırını Değiştirdi: Toprakları Su Altında Kaldı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 13:20
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Arjantin ile Paraguay sınırındaki Paraná Nehri üzerinde inşa edilen Yacyretá Barajı, uluslararası sınır hattının kaymasına neden oldu. Arjantin'e ait Apipé Grande adası, tamamen Paraguay egemenliğindeki suların içinde kaldı. Ada sakinleri, kendi topraklarında balık avlamak için bile komşu ülkeden izin almak zorunda kalıyor.

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Nehir akışının yönlendirilmesi ve yeni seyrüsefer kanalı sınırın konumunu değiştirdi.

Nehir akışının yönlendirilmesi ve yeni seyrüsefer kanalı sınırın konumunu değiştirdi.

İki ülke arasında 1973 yılında imzalanan ortak enerji projesi, inşaat çalışmaları sırasında nehir akışının yönlendirilmesiyle beklenmedik bir jeopolitik sonuca yol açtı. Mühendislerin adanın güney hattı boyunca yeni bir seyrüsefer kanalı açması, ana ulaşım koridorunun yerini kalıcı biçimde değiştirdi.

Uluslararası sınır Paraná Nehri'nin ana su kanalını referans aldığı için Apipé Grande adası Arjantin toprağı olarak kaldı. Ancak adayı çevreleyen tüm sular resmen Paraguay yetki alanına geçti. Böylece ada, komşu ülkenin egemenlik sularıyla çevrili izole bir kara parçasına dönüştü.

Baraj gölünün 1.600 kilometrekarelik rezervuara ulaşması bölgenin haritasını fiziki olarak değiştirdi.

Baraj gölünün 1.600 kilometrekarelik rezervuara ulaşması bölgenin haritasını fiziki olarak değiştirdi.

İki ülke arasındaki sınır hukuku, 3 Şubat 1876 tarihli Sınır Antlaşması'na dayanıyordu. Antlaşma, Apipé Adası üzerindeki Arjantin egemenliğini ve komşu Yacyretá adası üzerindeki Paraguay egemenliğini kesin hükme bağlamış, sınırın ana kanal yatağını takip edeceğini kararlaştırmıştı.

Baraj gölü 83 metrelik nihai su kotuna ulaşınca su seviyesi yükseldi ve 1.600 kilometrekarelik devasa bir su havzası oluştu. Bu dönüşüm, bölgenin haritasını fiziki olarak değiştirdi.

Ada halkı günlük yaşamda bürokratik engellerle karşı karşıya kalıyor ve balıkçılar müdahalelerle karşılaşıyor.

Ada halkı günlük yaşamda bürokratik engellerle karşı karşıya kalıyor ve balıkçılar müdahalelerle karşılaşıyor.

Adanın tamamen komşu ülke sularıyla çevrilmesi, Apipé sakinlerinin gündelik hayatını doğrudan bürokratik engellere bağladı. Kendi anakaralarına ulaşmak ya da kıyılarda taşımacılık yapmak isteyen bölge halkı, Paraguay kolluk birimlerinin denetimlerine ve izin şartlarına tabi kaldı.

Geçimini nehir kaynaklarından sağlayan yerel balıkçılar, adayı çevreleyen sularda faaliyet gösterirken yabancı kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle müdahalelerle karşılaştı. Bu durum, Arjantin'in Corrientes eyaleti yönetimi ile Paraguay makamları arasında yetki tartışmalarını sürekli hale getirdi. Ada sakinleri ve yerel temsilciler, adayı çevreleyen nehir yatağındaki hakların Arjantin'e devredilmesini ve su yolu protokollerinin revize edilmesini talep ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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