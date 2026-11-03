Yaptıkları Baraj 2 Ülkenin Sınırını Değiştirdi: Toprakları Su Altında Kaldı
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Arjantin ile Paraguay sınırındaki Paraná Nehri üzerinde inşa edilen Yacyretá Barajı, uluslararası sınır hattının kaymasına neden oldu. Arjantin'e ait Apipé Grande adası, tamamen Paraguay egemenliğindeki suların içinde kaldı. Ada sakinleri, kendi topraklarında balık avlamak için bile komşu ülkeden izin almak zorunda kalıyor.
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Nehir akışının yönlendirilmesi ve yeni seyrüsefer kanalı sınırın konumunu değiştirdi.
Baraj gölünün 1.600 kilometrekarelik rezervuara ulaşması bölgenin haritasını fiziki olarak değiştirdi.
Ada halkı günlük yaşamda bürokratik engellerle karşı karşıya kalıyor ve balıkçılar müdahalelerle karşılaşıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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