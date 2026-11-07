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Şişe Suların İçinde 240 Bin Tanesi Tespit Edildi: İnsan Beynine Kadar Ulaşıyor

Şişe Suların İçinde 240 Bin Tanesi Tespit Edildi: İnsan Beynine Kadar Ulaşıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.11.2026 - 15:39
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Columbia Üniversitesi'nden araştırmacılar, market raflarındaki şişe sularını yeni geliştirdikleri bir lazer yöntemiyle inceledi. PNAS dergisinde yayımlanan çalışmaya göre bir litre suda ortalama 240 bin plastik parçacık bulunuyor. Bu parçacıkların yaklaşık yüzde 90'ı ise nanoplastik boyutunda.

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Kaynak: ABC News

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Araştırmacılar şişe sularındaki plastikleri saymak için lazer tabanlı yeni bir görüntüleme yöntemi geliştirdi.

Araştırmacılar şişe sularındaki plastikleri saymak için lazer tabanlı yeni bir görüntüleme yöntemi geliştirdi.

Columbia Üniversitesi'nden Wei Min'in yazışma yazarı olduğu çalışmada, uyarılmış Raman saçılımı (SRS) mikroskobuna dayanan bir sistem kullanıldı. Lazer teknolojisini bilgisayar analizi ve makine öğrenmesiyle birleştiren yöntem, parçacıkları tek tek inceleyerek plastik türünü belirleyebiliyor.

Bugüne kadar yapılan ölçümlerde ağırlıklı olarak 1 mikrometreden büyük mikroplastikler sayılabiliyordu. Yeni yöntemle 100 ila 200 nanometre boyutuna kadar inen parçacıklar da tespit edildi.

Üç farklı markanın suları incelendi ve litre başına ortalama 240 bin parçacık hesaplandı.

Üç farklı markanın suları incelendi ve litre başına ortalama 240 bin parçacık hesaplandı.

Aynı perakendeciden aynı anda alınan, adları açıklanmayan üç markanın suları test edildi. Parçacık sayısı litre başına ortalama 240 bin olarak tahmin edildi. Bunun yaklaşık yüzde 90'ını nanoplastikler oluşturdu. Kalan yüzde 10'luk kısım ise litrede yaklaşık 30 bin olan mikroplastiklerden oluştu.

Araştırmacılar, bulunan değerin daha önce şişe sularında bildirilen mikroplastik miktarlarından kat kat yüksek olduğunu belirtiyor. Ekibin referans aldığı yedi plastik türünün tamamı suda saptandı. Poliamid ise üç markada da sayıca öne çıkan türlerden biri oldu.

Parçacıkların sağlık üzerindeki etkisi ise henüz net biçimde ortaya konmuş değil.

Parçacıkların sağlık üzerindeki etkisi ise henüz net biçimde ortaya konmuş değil.

Makalede, laboratuvar deneylerinde nanoplastiklerin biyolojik bariyerleri aşabildiğinin gösterildiği hatırlatılıyor ve bu nedenle toksisiteye dair endişelerin arttığı belirtiliyor. Ancak çalışmanın kendisi sağlık etkilerini ölçmedi. Dünya Sağlık Örgütü de 2022'de insan sağlığına yönelik riskleri güvenilir biçimde değerlendirmek için yeterli kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

Uluslararası Şişelenmiş Su Birliği (IBWA) ise çalışmanın ardından standart ölçüm yöntemlerinin bulunmadığını ve nano ile mikroplastiklerin sağlık etkileri konusunda bilimsel bir uzlaşı olmadığını duyurdu.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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