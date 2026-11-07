Şişe Suların İçinde 240 Bin Tanesi Tespit Edildi: İnsan Beynine Kadar Ulaşıyor

Aynı perakendeciden aynı anda alınan, adları açıklanmayan üç markanın suları test edildi. Parçacık sayısı litre başına ortalama 240 bin olarak tahmin edildi. Bunun yaklaşık yüzde 90'ını nanoplastikler oluşturdu. Kalan yüzde 10'luk kısım ise litrede yaklaşık 30 bin olan mikroplastiklerden oluştu.

Araştırmacılar, bulunan değerin daha önce şişe sularında bildirilen mikroplastik miktarlarından kat kat yüksek olduğunu belirtiyor. Ekibin referans aldığı yedi plastik türünün tamamı suda saptandı. Poliamid ise üç markada da sayıca öne çıkan türlerden biri oldu.