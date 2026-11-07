Şişe Suların İçinde 240 Bin Tanesi Tespit Edildi: İnsan Beynine Kadar Ulaşıyor
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Columbia Üniversitesi'nden araştırmacılar, market raflarındaki şişe sularını yeni geliştirdikleri bir lazer yöntemiyle inceledi. PNAS dergisinde yayımlanan çalışmaya göre bir litre suda ortalama 240 bin plastik parçacık bulunuyor. Bu parçacıkların yaklaşık yüzde 90'ı ise nanoplastik boyutunda.
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Kaynak: ABC News
Araştırmacılar şişe sularındaki plastikleri saymak için lazer tabanlı yeni bir görüntüleme yöntemi geliştirdi.
Üç farklı markanın suları incelendi ve litre başına ortalama 240 bin parçacık hesaplandı.
Parçacıkların sağlık üzerindeki etkisi ise henüz net biçimde ortaya konmuş değil.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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