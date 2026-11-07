Ülkenin En İyi Manzaralı Evlerini Terk Ettiler: 20 Yıldır 274 Binadan Geriye Sessizlik Kaldı

1982'de yönetimi Asturias bölgesel hükümetine geçen kasaba, sübvansiyon eksikliği ve altyapıdaki bozulma nedeniyle zamanla eski önemini yitirdi. Tesis 2006'da tamamen terk edildi ve yaklaşık 356 bin 600 metrekarelik alanda şaleler ve sokaklar boş kaldı.

Önceki yıllarda kasaba için onlarca proje gündeme geldi ancak hiçbiri hayata geçirilemedi. Bugün Perlora, İspanya'da hayalet tatil kasabası olarak anılıyor.