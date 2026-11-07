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Ülkenin En İyi Manzaralı Evlerini Terk Ettiler: 20 Yıldır 274 Binadan Geriye Sessizlik Kaldı

Ülkenin En İyi Manzaralı Evlerini Terk Ettiler: 20 Yıldır 274 Binadan Geriye Sessizlik Kaldı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.11.2026 - 11:09
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İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesinde yer alan Perlora, bir dönem binlerce ailenin tatil yaptığı deniz kıyısı kasabasıydı. 2006'da tamamen kapatılan yerleşim, yaklaşık 20 yıldır boş duruyor. Yetkililer ise kasabayı yeniden canlandırmak için bir plan hazırladı.

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Kaynak: 1, 2

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Perlora, 1954'te çalışan ailelerin uygun fiyata tatil yapabilmesi için kuruldu.

Perlora, 1954'te çalışan ailelerin uygun fiyata tatil yapabilmesi için kuruldu.

İspanya'nın Carreño belediyesi sınırlarında, Kantabria Denizi kıyısında yer alan Perlora, 1954'te kamu kuruluşlarında çalışanların ailelerine uygun koşullarda tatil imkanı sunmak amacıyla kuruldu. Devlet finansmanıyla hayata geçirilen tesis, uzun yıllar boyunca İspanya'nın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin buluşma noktası oldu.

Sağlanan hizmetler yalnızca konaklamayla sınırlı kalmadı. Kasabada ortak kullanım alanları ve sosyal tesisler de bulunuyordu.

Destek ve yatırım eksikliği nedeniyle gerileyen kasaba 2006'da tamamen kapatıldı.

Destek ve yatırım eksikliği nedeniyle gerileyen kasaba 2006'da tamamen kapatıldı.

1982'de yönetimi Asturias bölgesel hükümetine geçen kasaba, sübvansiyon eksikliği ve altyapıdaki bozulma nedeniyle zamanla eski önemini yitirdi. Tesis 2006'da tamamen terk edildi ve yaklaşık 356 bin 600 metrekarelik alanda şaleler ve sokaklar boş kaldı.

Önceki yıllarda kasaba için onlarca proje gündeme geldi ancak hiçbiri hayata geçirilemedi. Bugün Perlora, İspanya'da hayalet tatil kasabası olarak anılıyor.

Asturias yönetimi ve Carreño Belediyesi, kasabayı Nueva Perlora adıyla yeniden canlandıracak planı açıkladı.

Asturias yönetimi ve Carreño Belediyesi, kasabayı Nueva Perlora adıyla yeniden canlandıracak planı açıkladı.

Asturias yönetimi ve Carreño Belediyesi, Ağustos 2025'te Nueva Perlora (Yeni Perlora) olarak adlandırılan koruma ve yenileme planını duyurdu. Planda ilk onayın 2026'nın başında, kesin onayın ise yıl sonunda verilmesi öngörülüyor. Plan, bölgedeki yapılaşma hakkını yüzde 20 azaltıyor ve kasabanın kamusal alan olarak kalmasını amaçlıyor.

Kilisenin, La Cabaña adlı barın ve geleneksel Asturias tahıl ambarlarını (hórreo) andıran Villa Homes adlı şalenin korunması öngörülüyor. Kasabanın uzun süreli işletme imtiyazıyla, ağırlıklı olarak turizm amacıyla yeniden kullanıma açılması hedefleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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