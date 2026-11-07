Ülkenin En İyi Manzaralı Evlerini Terk Ettiler: 20 Yıldır 274 Binadan Geriye Sessizlik Kaldı
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Perlora, 1954'te çalışan ailelerin uygun fiyata tatil yapabilmesi için kuruldu.
Destek ve yatırım eksikliği nedeniyle gerileyen kasaba 2006'da tamamen kapatıldı.
Asturias yönetimi ve Carreño Belediyesi, kasabayı Nueva Perlora adıyla yeniden canlandıracak planı açıkladı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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