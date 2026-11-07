Kardeşiyle Balık Tutmaya Gitti: Oltasına Takılan Kırmızı Etiketli Balık Onu Milyoner Yaptı

Avustralya'nın Darwin kenti yakınlarındaki Corroboree Billabong'da küçük kardeşiyle olta atan Maurice, yaklaşık 80 santimetre uzunluğundaki bir barramundi yakaladı. Balık suyun üzerine sıçradığı sırada gövdesinde sarkan parlak kırmızı etiketi gören genç adam, bunun sıradan bir av olmadığını hemen anladı.

Balığı sudan çıkarmak için harekete geçen Maurice, yaşadığı yaklaşık iki dakikayı hayatının en stresli anları olarak tanımlıyor.