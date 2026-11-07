Kardeşiyle Balık Tutmaya Gitti: Oltasına Takılan Kırmızı Etiketli Balık Onu Milyoner Yaptı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Avustralya'da kardeşiyle birlikte balık tutmaya giden 26 yaşındaki Matthew Maurice'in sıradan başlayan günü beklenmedik şekilde sona erdi. Oltasına takılan balığın üzerinde kırmızı bir etiket fark eden genç adam, kısa süre sonra milyoner olduğunu öğrendi.
Detaylar 👇
Darwin yakınlarında küçük kardeşiyle olta atan Matthew Maurice, kırmızı etiketli 80 santimetrelik bir balık yakaladı.
Yakalanan barramundi, Milyon Dolarlık Balık yarışmasında büyük ödülü kazandıran tek balık çıktı.
Maurice, kazandığı parayla önce ev almayı ve borçlarını kapatmayı planlıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın