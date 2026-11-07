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Kardeşiyle Balık Tutmaya Gitti: Oltasına Takılan Kırmızı Etiketli Balık Onu Milyoner Yaptı

Kardeşiyle Balık Tutmaya Gitti: Oltasına Takılan Kırmızı Etiketli Balık Onu Milyoner Yaptı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.11.2026 - 10:03
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Avustralya'da kardeşiyle birlikte balık tutmaya giden 26 yaşındaki Matthew Maurice'in sıradan başlayan günü beklenmedik şekilde sona erdi. Oltasına takılan balığın üzerinde kırmızı bir etiket fark eden genç adam, kısa süre sonra milyoner olduğunu öğrendi.

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Darwin yakınlarında küçük kardeşiyle olta atan Matthew Maurice, kırmızı etiketli 80 santimetrelik bir balık yakaladı.

Darwin yakınlarında küçük kardeşiyle olta atan Matthew Maurice, kırmızı etiketli 80 santimetrelik bir balık yakaladı.

Avustralya'nın Darwin kenti yakınlarındaki Corroboree Billabong'da küçük kardeşiyle olta atan Maurice, yaklaşık 80 santimetre uzunluğundaki bir barramundi yakaladı. Balık suyun üzerine sıçradığı sırada gövdesinde sarkan parlak kırmızı etiketi gören genç adam, bunun sıradan bir av olmadığını hemen anladı.

Balığı sudan çıkarmak için harekete geçen Maurice, yaşadığı yaklaşık iki dakikayı hayatının en stresli anları olarak tanımlıyor.

Yakalanan barramundi, Milyon Dolarlık Balık yarışmasında büyük ödülü kazandıran tek balık çıktı.

Yakalanan barramundi, Milyon Dolarlık Balık yarışmasında büyük ödülü kazandıran tek balık çıktı.

Etiketin doğruladığı üzere bu balık, yarışmanın 1 milyon Avustralya doları değerindeki büyük ödülünü kazandıran tek balıktı. Haberi duyunca gözyaşlarına hakim olamayan Maurice, ardından hemen annesini aradı ve müjdeyi paylaştı.

Görsel: NT government

Maurice, kazandığı parayla önce ev almayı ve borçlarını kapatmayı planlıyor.

Maurice, kazandığı parayla önce ev almayı ve borçlarını kapatmayı planlıyor.

Bir anda servet sahibi olan genç balıkçı, parayı dikkatli kullanmayı hedefliyor. Öncelikli planları arasında ev sahibi olmak ve borçlarını ödemek var. Geriye kalan kısmıyla da kendine küçük keyifler yapmak istediğini söylüyor.

Görsel: NT government

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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