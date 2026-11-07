Psikologlar Açıkladı: Sizi İçten İçe Kıskanan İnsanları Ele Veren 4 Davranış

Kıskanç kişi çoğu zaman samimi ve nazik görünebiliyor. Ancak çevredekiler sizi tebrik ettiğinde ya da takdir ettiğinde tavrı aniden değişiyor. Soğuklaşıyor, sıkılıyor veya sabırsızlanıyor.

Bu tutum, kişinin o ana kadarki davranışlarıyla uyuşmadığı için dikkat çekici. Kıskançlık yalnızca yakın arkadaşlardan değil, sizi pek tanımayan insanlardan da gelebiliyor. Mütevazı olmak da her zaman koruma sağlamıyor, çünkü karizma, yaratıcılık ve öz disiplin gibi takdir edilen özellikler tek başına bile hoşnutsuzluk yaratabiliyor.