Psikologlar Açıkladı: Sizi İçten İçe Kıskanan İnsanları Ele Veren 4 Davranış
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Kıskançlık çoğu zaman gizlenen bir duygu ve yakın çevrenizden bile gelebilir. Psychology Today'de yer alan bir değerlendirmede, kıskançlığın hedefi olduğunuzu gösterebilecek davranışlar sıralandı. Bu davranışlardan 4'ü dikkat çekiyor.
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Başkalarının övgüsü karşısında soğuyan ve ifadesizleşen kişiler kıskançlık sinyali veriyor olabilir.
Hatalarınızı yakından izleyen ve niyetinizi yanlış yorumlayan kişiler üstünlük hissi arıyor olabilir.
Başarınızı kolay elde edilmiş gösterip emeğinizi küçümseyenler kıskançlığını gizlemeye çalışıyor olabilir.
Sizi taklit edip arkanızdan eleştirenler, sizi kendi imajı için ölçü olarak kullanıyor olabilir.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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