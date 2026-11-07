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Psikologlar Açıkladı: Sizi İçten İçe Kıskanan İnsanları Ele Veren 4 Davranış

Psikologlar Açıkladı: Sizi İçten İçe Kıskanan İnsanları Ele Veren 4 Davranış

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.11.2026 - 14:49
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Kıskançlık çoğu zaman gizlenen bir duygu ve yakın çevrenizden bile gelebilir. Psychology Today'de yer alan bir değerlendirmede, kıskançlığın hedefi olduğunuzu gösterebilecek davranışlar sıralandı. Bu davranışlardan 4'ü dikkat çekiyor.

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Başkalarının övgüsü karşısında soğuyan ve ifadesizleşen kişiler kıskançlık sinyali veriyor olabilir.

Başkalarının övgüsü karşısında soğuyan ve ifadesizleşen kişiler kıskançlık sinyali veriyor olabilir.

Kıskanç kişi çoğu zaman samimi ve nazik görünebiliyor. Ancak çevredekiler sizi tebrik ettiğinde ya da takdir ettiğinde tavrı aniden değişiyor. Soğuklaşıyor, sıkılıyor veya sabırsızlanıyor.

Bu tutum, kişinin o ana kadarki davranışlarıyla uyuşmadığı için dikkat çekici. Kıskançlık yalnızca yakın arkadaşlardan değil, sizi pek tanımayan insanlardan da gelebiliyor. Mütevazı olmak da her zaman koruma sağlamıyor, çünkü karizma, yaratıcılık ve öz disiplin gibi takdir edilen özellikler tek başına bile hoşnutsuzluk yaratabiliyor.

Hatalarınızı yakından izleyen ve niyetinizi yanlış yorumlayan kişiler üstünlük hissi arıyor olabilir.

Hatalarınızı yakından izleyen ve niyetinizi yanlış yorumlayan kişiler üstünlük hissi arıyor olabilir.

Kıskanç kişiler sizi sürekli gözlemleyebiliyor, özellikle de açıkta yapılan hataları yakalamaya çalışabiliyor. Sizin özür dilemeniz kabul edilmeyebiliyor, hatalar ise durumdan çok karakterinize bağlanabiliyor.

Bu tutum, kişinin kendini üstün hissetmesine yardımcı olabiliyor ve size karşı giderek yükselen beklentiler oluşturuyor. Böyle bir ortamda bu beklentileri karşılamak neredeyse imkansız hale geliyor. Gerçek bir kusur bulamadıklarında ise işinizle ilgisi olmayan özelliklerinize, örneğin geçmişinize, eğitiminize ya da görünüşünüze yönelebiliyorlar. Zayıf ya da yanlı eleştirilerin bile sizi küçültmek için kullanılabildiği belirtiliyor.

Başarınızı kolay elde edilmiş gösterip emeğinizi küçümseyenler kıskançlığını gizlemeye çalışıyor olabilir.

Başarınızı kolay elde edilmiş gösterip emeğinizi küçümseyenler kıskançlığını gizlemeye çalışıyor olabilir.

Bir başka işaret ise emeğin göz ardı edilmesi. Kıskanç kişiler başarınızın arkasındaki çabayı ve özveriyi görmezden gelip her şeyin sizin için kolay olduğunu varsayabiliyor.

Bu kişiler sizin daha az zorlandığınızı düşündüğü için başarınızı şansa ya da kolaylığa bağlayabiliyor. Hayranlıkları ise siz bir sınır koyduğunuzda ya da onlarla farklı düşündüğünüzde düşmanlığa dönüşebiliyor. Böylece destekleyici görünen bir ilişki bir anda gergin bir hale gelebiliyor.

Sizi taklit edip arkanızdan eleştirenler, sizi kendi imajı için ölçü olarak kullanıyor olabilir.

Sizi taklit edip arkanızdan eleştirenler, sizi kendi imajı için ölçü olarak kullanıyor olabilir.

Son olarak kıskanç kişi sizi yakından gözlemleyip alışkanlıklarınızı, tarzınızı ya da işlerinizi taklit edebiliyor. Bu sırada sizi özel ortamlarda eleştirmeye de devam edebiliyor. Yani sizi bir yandan kendi imajı için ölçü olarak kullanıyor, bir yandan da değer vermiyor.

Kıskançlığın, kişinin kıskandığı insana dair ayrıntıları daha iyi hatırlamasına yol açabildiğini gösteren 2011 tarihli bir çalışma da var. Bu da sizi neden bu kadar yakından izlediklerini açıklayabilir.

Yine de bu davranışlar bir teşhis anlamına gelmiyor. Kıskançlık herkesin yaşayabileceği evrensel bir duygu ve kişinin güvensizliği, düşük özsaygısı ya da rekabetçiliğiyle ilgili olabiliyor. Bu nedenle tek bir davranış yerine tekrarlanan bir örüntüye bakmak gerekiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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