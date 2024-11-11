Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı: Serdar Ortaç'a Ev Hapsi Verildi!
Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı: Serdar Ortaç'a Ev Hapsi Verildi!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'yasa dışı bahse teşvik' suçlamasıyla gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına altındadki Serdar Ortaç, ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.
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Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç yasa dışı bahis operasyonu nedeniyle 14 kişiyle beraber adliyeye sevk edilmişti.
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Mahkemeye sevk edilirken “Çok üzgünüm, iddialar doğru değil ama topluma yine de kötü örnek oldum" diyen Ortaç hakkında yeni gelişme yaşandı.
Serdar Ortaç, ev hapsi şartıyla serbest kaldı.
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