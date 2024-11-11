İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 'yasa dışı bahse teşvik' suçlamasıyla gözaltına altığı isimlerden Mehmet Ali Erbil’den sonra Serdar Ortaç da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç sevk kararı sonrasında yaptığı açıklamada “Çok üzgünüm, iddialar doğru değil ama topluma yine de kötü örnek oldum” dedi.