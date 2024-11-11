Mehmet Ali Erbil'den Sonra Serdar Ortaç da Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi
Mehmet Ali Erbil'den Sonra Serdar Ortaç da Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 'yasa dışı bahse teşvik' suçlamasıyla gözaltına altığı isimlerden Mehmet Ali Erbil’den sonra Serdar Ortaç da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç sevk kararı sonrasında yaptığı açıklamada “Çok üzgünüm, iddialar doğru değil ama topluma yine de kötü örnek oldum” dedi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirledi.
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Ünlü isimlerden Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç gazetecilerin sorularına “Çok üzgünüm, iddialar doğru değil ama topluma yine de kötü örnek oldum” diyerek yanıt verdi.
Serdar Ortaç'ın yaptığı açıklamalar şu şekilde:
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