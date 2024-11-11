Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Ünlü Modacı Barbaros Şansal Gözaltına Alındı!

Ünlü Modacı Barbaros Şansal Gözaltına Alındı!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
11.11.2024 - 13:44

Ünlü Modacı Barbaros Şansalsosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını duyurdu. Şansal, Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ayağımın tozuyla, iner inmez İzmir 11. Asliye Ceza GBT Yakalama! İstanbul Havalimanı' ifadelerini kullanarak gözaltına alındığı haberini takipçileriyle paylaştı.

Barbaros Şansal hakkında ''Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' suçundan arama kararı bulunduğu öğrenilirken, ünlü modacı bir paylaşım daha yaparak bir YouTube videosundan ötürü gözaltına alındığını ve sonrasında serbest bırakıldığını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Açıklamaları ve söylemleriyle zaman zaman gündem olan Modacı Barbaros Şansal, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamaları ve söylemleriyle zaman zaman gündem olan Modacı Barbaros Şansal, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

Şansal, gözaltına alındığı haberini takipçileriyle böyle paylaştı👇

Şansal, gözaltına alındığı haberini takipçileriyle böyle paylaştı👇
twitter.com

DHA'nın aktardığı bilgiye göre ünlü modacı, öğle saatlerinde Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Ercan Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na geldi. Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport kontrol noktasına giden Barbaros Şansal hakkında arama kararı olduğu tespit edildi.

DHA'nın aktardığı bilgiye göre ünlü modacı, öğle saatlerinde Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Ercan Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na geldi. Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport kontrol noktasına giden Barbaros Şansal hakkında arama kararı olduğu tespit edildi.

Kaynak

Ünlü modacının havalimanındaki görüntüsü de ortaya çıktı👇

Ünlü modacının havalimanındaki görüntüsü de ortaya çıktı👇

Bu gelişme üzerine Şansal, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ünlü modacı hakkında ''Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' suçundan arama kararı bulunduğu öğrenildi.

Bu gelişme üzerine Şansal, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ünlü modacı hakkında ''Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' suçundan arama kararı bulunduğu öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Barbaros Şansal'ın gözaltına alındığı anları şuradan izleyebilirsiniz👇

Neden tutuklandığı merak konusu olan Şansal, bir tweet daha atarak ''Soramazsın videosu!!! Te... Neyse ... Özgürüz'' ifadelerini kullandı👇

Neden tutuklandığı merak konusu olan Şansal, bir tweet daha atarak ''Soramazsın videosu!!! Te... Neyse ... Özgürüz'' ifadelerini kullandı👇
twitter.com

Bunlara da göz atın:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
17
4
4
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Orhan BAHADIR

AKP-MHP diktatörlüğü halkın açlık ve yoksulluğa karşı tepkisini devlet terörü ile bastırmaya çalışıyor. Bakın sizi de alırız haaaa sakın sesinizi çıkarmayın ... Devamını Gör

roxanne

"Bokunda boğul Türkiye" demişti.. Hazmeden hazmetsin ben bu sözleri kabul etmiyorum

azattiq

Şu adamın başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi şu ülkede... Suçlu olsaydı bari bişeyden

ayda

Ne çektin be Barbo...