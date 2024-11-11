Ünlü Modacı Barbaros Şansal Gözaltına Alındı!

Ünlü Modacı Barbaros Şansal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını duyurdu. Şansal, Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ayağımın tozuyla, iner inmez İzmir 11. Asliye Ceza GBT Yakalama! İstanbul Havalimanı' ifadelerini kullanarak gözaltına alındığı haberini takipçileriyle paylaştı.

Barbaros Şansal hakkında ''Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' suçundan arama kararı bulunduğu öğrenilirken, ünlü modacı bir paylaşım daha yaparak bir YouTube videosundan ötürü gözaltına alındığını ve sonrasında serbest bırakıldığını açıkladı.