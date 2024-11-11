Ünlü Modacı Barbaros Şansal Gözaltına Alındı!
Ünlü Modacı Barbaros Şansal Gözaltına Alındı!
Ünlü Modacı Barbaros Şansal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını duyurdu. Şansal, Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ayağımın tozuyla, iner inmez İzmir 11. Asliye Ceza GBT Yakalama! İstanbul Havalimanı' ifadelerini kullanarak gözaltına alındığı haberini takipçileriyle paylaştı.
Barbaros Şansal hakkında ''Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' suçundan arama kararı bulunduğu öğrenilirken, ünlü modacı bir paylaşım daha yaparak bir YouTube videosundan ötürü gözaltına alındığını ve sonrasında serbest bırakıldığını açıkladı.
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Açıklamaları ve söylemleriyle zaman zaman gündem olan Modacı Barbaros Şansal, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.
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Şansal, gözaltına alındığı haberini takipçileriyle böyle paylaştı👇
DHA'nın aktardığı bilgiye göre ünlü modacı, öğle saatlerinde Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Ercan Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na geldi. Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport kontrol noktasına giden Barbaros Şansal hakkında arama kararı olduğu tespit edildi.
Ünlü modacının havalimanındaki görüntüsü de ortaya çıktı👇
Bu gelişme üzerine Şansal, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ünlü modacı hakkında ''Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' suçundan arama kararı bulunduğu öğrenildi.
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Barbaros Şansal'ın gözaltına alındığı anları şuradan izleyebilirsiniz👇
Neden tutuklandığı merak konusu olan Şansal, bir tweet daha atarak ''Soramazsın videosu!!! Te... Neyse ... Özgürüz'' ifadelerini kullandı👇
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"Bokunda boğul Türkiye" demişti.. Hazmeden hazmetsin ben bu sözleri kabul etmiyorum
Şu adamın başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi şu ülkede... Suçlu olsaydı bari bişeyden
Ne çektin be Barbo...