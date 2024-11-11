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21 Kişilik Gözaltı Listesi Ortaya Çıktı: Yasa Dışı Bahise Teşvik Operasyonunda Detaylar Belli Oldu!

21 Kişilik Gözaltı Listesi Ortaya Çıktı: Yasa Dışı Bahise Teşvik Operasyonunda Detaylar Belli Oldu!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
11.11.2024 - 13:22

Türkiye gündemine bomba gibi düşen yasa dışı bahise teşvik soruşturması için Başsavcılık'tan ilk açıklama geldi. Açıklamada, yüksek takipçi sayısı bulunan ve toplumca tanınan sosyal medya fenomenlerinin kendi hesaplarından, video ve paylaştıkları görseller içinde ürün yerleştirme suretiyle yasa dışı bahis ve kumarı özendirici faaliyette bulunduğu belirtildi. Aralarında Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil, İbrahim Yılmaz, Batuhan Karadeniz gibi isimlerin bulunduğu 21 kişilik liste de paylaşıldı. 

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "yasa dışı bahse teşvik” suçundan şarkıcı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "yasa dışı bahse teşvik” suçundan şarkıcı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye gündemine bomba gibi düşen yasa dışı bahise teşvik soruşturması için Başsavcılık'tan ilk açıklama da geldi. Açıklamada, yüksek takipçi sayısı bulunan ve toplumca tanınan sosyal medya fenomenlerinin kendi hesaplarından, video ve paylaştıkları görseller içinde ürün yerleştirme suretiyle yasa dışı bahis ve kumarı özendirici faaliyette bulunduğu belirtildi.

Türkiye gündemine bomba gibi düşen yasa dışı bahise teşvik soruşturması için Başsavcılık'tan ilk açıklama da geldi. Açıklamada, yüksek takipçi sayısı bulunan ve toplumca tanınan sosyal medya fenomenlerinin kendi hesaplarından, video ve paylaştıkları görseller içinde ürün yerleştirme suretiyle yasa dışı bahis ve kumarı özendirici faaliyette bulunduğu belirtildi.

Basavcılık'tan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: 👇

Basavcılık'tan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: 👇

'Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında;

İnternet ortamında spor, güzellik, seyahat, moda, teknoloji, sağlık veya eğlence gibi pek çok farklı kategoride ''sosyal medya fenomeni'' olarak anlandırılan ve takipçi sayısı itibariyle ya da toplumda tanınırlık düzeyi sebebiyle etki alanı bulunan şahısların herkesin erişebileceği şekilde açık kaynaklarda yer alan sosyal medya platformları üzerinden yayınladıkları videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme vb. surette eylemler ile yoğun şekilde yasa dışı bahis ve kumarı özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüklerinin gözlemlendiği,

Yasa dışı bahis suçu genel ahlâk, toplum ve çocukların kumardan korunması ve bunların yanında Devletin verdiği izin ve yetkiye dayanarak bahis ve şans oyunu düzenleyen kişilerle bu kişilerin gelirlerinden pay alan kamu kurum ve kuruluşlarının malî çıkarlarına zarar vermekte olup her ne kadar hukuki olarak suçtan zarar gören Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ise de manevi anlamda oluşturduğu olumsuz yansımalar ve özellikle gençler arasında kolay para kazanmaya teşvik edici durumu ile asıl mağdurun toplum olduğunun da kabulü gerekmekle birlikte yasa dışı bahis ve kumarın dijital uyuşturucu niteliğinde olduğu değerlendirilmektedir.

7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 5.ç maddesi uyarınca sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis vs. reklamı yaptığı tespit edilen fenomenlere dair gözaltına alınarak mevcutlu olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına getirilmesi talimatı verilmiştir.'

Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen ve temin edilenlere ilişkin liste de paylaşıldı. 21 kişiden 15'i yakalandı, diğer isimler için çalışmalar sürüyor 👇

Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen ve temin edilenlere ilişkin liste de paylaşıldı. 21 kişiden 15'i yakalandı, diğer isimler için çalışmalar sürüyor 👇

  • 1-)Mehmet Ali Erbil (Temin edildi)

  • 2-)Serdar Ortaç (Gözaltı talimatı verildi temin edilmeye çalışılıyor)

  • 3-)İbrahim Yılmaz (20 milyon takipçi) (Temin edildi)

  • 4-)Muzaffer Zorbey Erkoçlar (2 milyon takipçi) (Temin Edildi)

  • 5-)Esma Sözen (1.3 milyon takipçi) (Temin edildi)

  • 6-)Sefa Caner Sarıçam (790.000 takipçi) (Temin edildi)

  • 7-)Doğukan Demirtaş (250.000 takipçi) (Temin edildi)

  • 8-)Aleksandr Menshıkov (240.000 takipçi) (Temin edildi)

  • 9-)Umut Kahraman (200.000 takipçi) (10/11/24 YURT DIŞI ÇIKIŞ)

  • 10-)Ramiz Nurçin (200.000 takipçi) (10/11/24 YURT DIŞI ÇIKIŞ)

  • 11-)Emircan Çelik (190.000 takipçi) (Temin edildi)

  • 12-)Emirhan Karuç (180.000 takipçi) (Temin edildi)

  • 13-)Aleyna Göreci (175.000 takipçi) (Temin edildi)

  • 14-)Muhammed Sümertaş (150.000 takipçi) (Temin edildi)

  • 15-)Soner Kabakçı (130.000 takipçi) (Temin edildi)

  • 16-)Nisa Yaren Nur Çiloğlu (100.000 takipçi) (Temin edilmeye çalışılıyor)

  • 17-)Yağmur Şifa Yaprak (60.000 takipçi) (Temin edildi)

  • 18-)Fuat Emre Nalbant (55.000 takipçi) (Temin edildi)

  • 19-)Atakan Efe (50.000 takipçi) (Gözaltı verildi temin edilmeye çalışılıyor)

  • 20-)Ramazan Karkin (20.000 takipçi) (Temin edildi)

  • 21-)Batuhan Karadeniz (1.1 milyon takipçi) (YURT DIŞI ÇIKIŞ)

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