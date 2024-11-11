21 Kişilik Gözaltı Listesi Ortaya Çıktı: Yasa Dışı Bahise Teşvik Operasyonunda Detaylar Belli Oldu!
21 Kişilik Gözaltı Listesi Ortaya Çıktı: Yasa Dışı Bahise Teşvik Operasyonunda Detaylar Belli Oldu!
Türkiye gündemine bomba gibi düşen yasa dışı bahise teşvik soruşturması için Başsavcılık'tan ilk açıklama geldi. Açıklamada, yüksek takipçi sayısı bulunan ve toplumca tanınan sosyal medya fenomenlerinin kendi hesaplarından, video ve paylaştıkları görseller içinde ürün yerleştirme suretiyle yasa dışı bahis ve kumarı özendirici faaliyette bulunduğu belirtildi. Aralarında Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil, İbrahim Yılmaz, Batuhan Karadeniz gibi isimlerin bulunduğu 21 kişilik liste de paylaşıldı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "yasa dışı bahse teşvik” suçundan şarkıcı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
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Türkiye gündemine bomba gibi düşen yasa dışı bahise teşvik soruşturması için Başsavcılık'tan ilk açıklama da geldi. Açıklamada, yüksek takipçi sayısı bulunan ve toplumca tanınan sosyal medya fenomenlerinin kendi hesaplarından, video ve paylaştıkları görseller içinde ürün yerleştirme suretiyle yasa dışı bahis ve kumarı özendirici faaliyette bulunduğu belirtildi.
Basavcılık'tan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: 👇
Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen ve temin edilenlere ilişkin liste de paylaşıldı. 21 kişiden 15'i yakalandı, diğer isimler için çalışmalar sürüyor 👇
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