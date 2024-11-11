21 Kişilik Gözaltı Listesi Ortaya Çıktı: Yasa Dışı Bahise Teşvik Operasyonunda Detaylar Belli Oldu!

'Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında;

İnternet ortamında spor, güzellik, seyahat, moda, teknoloji, sağlık veya eğlence gibi pek çok farklı kategoride ''sosyal medya fenomeni'' olarak anlandırılan ve takipçi sayısı itibariyle ya da toplumda tanınırlık düzeyi sebebiyle etki alanı bulunan şahısların herkesin erişebileceği şekilde açık kaynaklarda yer alan sosyal medya platformları üzerinden yayınladıkları videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme vb. surette eylemler ile yoğun şekilde yasa dışı bahis ve kumarı özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüklerinin gözlemlendiği,

Yasa dışı bahis suçu genel ahlâk, toplum ve çocukların kumardan korunması ve bunların yanında Devletin verdiği izin ve yetkiye dayanarak bahis ve şans oyunu düzenleyen kişilerle bu kişilerin gelirlerinden pay alan kamu kurum ve kuruluşlarının malî çıkarlarına zarar vermekte olup her ne kadar hukuki olarak suçtan zarar gören Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ise de manevi anlamda oluşturduğu olumsuz yansımalar ve özellikle gençler arasında kolay para kazanmaya teşvik edici durumu ile asıl mağdurun toplum olduğunun da kabulü gerekmekle birlikte yasa dışı bahis ve kumarın dijital uyuşturucu niteliğinde olduğu değerlendirilmektedir.

7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 5.ç maddesi uyarınca sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis vs. reklamı yaptığı tespit edilen fenomenlere dair gözaltına alınarak mevcutlu olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına getirilmesi talimatı verilmiştir.'