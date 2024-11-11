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Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil de Gözaltında: Adalet Bakanı'ndan Yasa Dışı Bahis Soruşturması İçin Açıklama

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil de Gözaltında: Adalet Bakanı'ndan Yasa Dışı Bahis Soruşturması İçin Açıklama

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
11.11.2024 - 12:36

'Yasa dışı bahse teşvik” suçundan şarkıcı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de gözaltına alındığı soruşturma için Adalet Bakanı Tunç Yılmaz'dan ilk açıklama geldi. Bakan Yılmaz, 'Burada yargının başlattığı bir soruşturma var. Bu soruşturma neticesinde gözaltılar var. Kişiler kendilerini savunacaktırlar. Gereği yapılacaktır.' ifadelerini kullandı. 

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "yasa dışı bahse teşvik” suçundan şarkıcı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "yasa dışı bahse teşvik” suçundan şarkıcı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

İlk gelen bilgilere göre, gözaltına alınanlar arasında sokakta para dağıtarak büyük bir takipçi kitlesine kavuşan İbrahim Yılmaz ile Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam, Esma Sözen ve Aleksandr Menshikov gibi isimler bulunuyor.

İlk gelen bilgilere göre, gözaltına alınanlar arasında sokakta para dağıtarak büyük bir takipçi kitlesine kavuşan İbrahim Yılmaz ile Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam, Esma Sözen ve Aleksandr Menshikov gibi isimler bulunuyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayetine ilişkin açıklamalarda bulunduğu toplantıda, soruşturma sorulduğunda davaları tek tek değerlendirmenin doğru olmadığını söyledi. Tunç, "Burada yargının başlattığı bir soruşturma var. Bu soruşturma neticesinde gözaltılar var. Kişiler kendilerini savunacaktır. Gereği yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayetine ilişkin açıklamalarda bulunduğu toplantıda, soruşturma sorulduğunda davaları tek tek değerlendirmenin doğru olmadığını söyledi. Tunç, "Burada yargının başlattığı bir soruşturma var. Bu soruşturma neticesinde gözaltılar var. Kişiler kendilerini savunacaktır. Gereği yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

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