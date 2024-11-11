Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil de Gözaltında: Adalet Bakanı'ndan Yasa Dışı Bahis Soruşturması İçin Açıklama

'Yasa dışı bahse teşvik” suçundan şarkıcı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de gözaltına alındığı soruşturma için Adalet Bakanı Tunç Yılmaz'dan ilk açıklama geldi. Bakan Yılmaz, 'Burada yargının başlattığı bir soruşturma var. Bu soruşturma neticesinde gözaltılar var. Kişiler kendilerini savunacaktırlar. Gereği yapılacaktır.' ifadelerini kullandı.