Yasa Dışı Bahise Teşvik Soruşturması Sürüyor: Batuhan Karadeniz Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı!
Yasa Dışı Bahise Teşvik Soruşturması Sürüyor: Batuhan Karadeniz Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahise teşvik soruşturması kapsamında, eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aralarında ünlü isimlerin ve sosyal medya fenomenlerinin de yer aldığı 20 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Şimdilerde yorumculuk yapan ve zaman zaman açıklamalarıyla gündem olan Karadeniz, halihazırda yurt dışında olduğu için henüz yakalanamadı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı haberde, Batuhan Karadeniz'in ülkeye girdiği anda gözaltına alınacağı belirtildi.
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Ünlü isimlere yönelik yasa dışı bahise teşvik soruşturması devam ederken, adı geçenler arasında eski futbolcu Batuhan Karadeniz de bulunuyor.
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Şimdilerde bir YouTube kanalında yorumculuk yapan Batuhan Karadeniz'in bahisle ilişkisi uzun süredir kamuoyunun gündemindeydi.
Sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimler olmak üzere 20 şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, Batuhan Karadeniz hakkında da gözaltı kararı alındığı ortaya çıktı.
Eski futbolcu ve yorumcu Batuhan Karadeniz'in bu soruşturma nedeniyle yurt dışında olduğu ve ülkeye girmediğine ilişkin iddialar mevcuttu.
Gazeteci Emrullah Erdinç, yurt dışında olduğu için gözaltına alınamayan Batuhan Karadeniz'in yurda giriş yaptığında gözaltına alınacağını belirtti👇
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Akıbeti merak edilen futbolcunun soruşturma konusunda ne söyleyeceği ve ülkeye ne zaman döneceği ise belirsizliğini koruyor.
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