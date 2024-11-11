Yasa Dışı Bahise Teşvik Soruşturması Sürüyor: Batuhan Karadeniz Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahise teşvik soruşturması kapsamında, eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aralarında ünlü isimlerin ve sosyal medya fenomenlerinin de yer aldığı 20 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Şimdilerde yorumculuk yapan ve zaman zaman açıklamalarıyla gündem olan Karadeniz, halihazırda yurt dışında olduğu için henüz yakalanamadı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı haberde, Batuhan Karadeniz'in ülkeye girdiği anda gözaltına alınacağı belirtildi.