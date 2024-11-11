"Parayı Oğluma Harcadım": Bursa'da Bir Anne Çocuğu İçin Açtığı Hesaptan Cinsel İçerikli Görüntülerini Sattı!
"Parayı Oğluma Harcadım": Bursa'da Bir Anne Çocuğu İçin Açtığı Hesaptan Cinsel İçerikli Görüntülerini Sattı!
Bursa'da 2 yaşındaki çocuğunun adına hesap açıp müstehcen görüntüler satan anne hakkında inceleme başlatıldı.
Baba S.A., eski eşi N.K.'nın 5 bin TL karşılığında cinsel içerikli videolar sattığını öne sürerek şunları anlattı: 'Sapıkça paylaşımlar yapıyor. 300 bin liraya yakın para kazanmasına rağmen hala benden nafaka alıyor. Oğlumun velayetinin ondan alınıp bana verilmesini istiyorum.'
DHA muhabirinin telefonla ulaştığı N.K. ise geçimini bu işten kazandığını belirterek, 'Gelirimin büyük bölümünü oğluma harcıyorum' diye kendini savundu.
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Nilüfer ilçesinde oturan S.A. ile N.K., 2021'de severek evlendi. Çiftin, 8 ay süren evliliğinden 1 erkek çocuk dünyaya geldi. Bir süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşayan çift boşanırken, oğulları U.L.A.'nın velayeti ise annesi N.K.'ye verildi. Boşanma davasının ardından S.A. Bursa'da kalırken, N.K. ise şu anda 2 yaşında olan oğluyla İstanbul'a yerleşti.
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Bir süre sonra N.K., iddiaya göre, sosyal medyada oğlu U.L.A. adına kanal açıp, kendisine ait çektiği uygunsuz görüntüleri yükleyip, izlemek isteyenlere ise abonelik ücreti olan yaklaşık 5 bin lira karşılığında satmaya başladı.
Kanalda eski eşinin, çocuğu emzirirken yaptığı çekimleri paylaştığını belirten S.A., suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Oğlunun velayetini almak istediğini belirten S.A. şunları anlattı:
DHA muhabirinin telefonla ulaştığı N.K. ise geçimini bu işten kazandığını belirterek, "Gelirimin büyük bölümünü oğluma harcıyorum" diye kendini savundu. N.K. hakkında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, '5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu' kapsamında inceleme başlatıldı.
Söz konusu sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlardan bazıları 👇
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