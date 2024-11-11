"Parayı Oğluma Harcadım": Bursa'da Bir Anne Çocuğu İçin Açtığı Hesaptan Cinsel İçerikli Görüntülerini Sattı!

Bursa'da 2 yaşındaki çocuğunun adına hesap açıp müstehcen görüntüler satan anne hakkında inceleme başlatıldı.

Baba S.A., eski eşi N.K.'nın 5 bin TL karşılığında cinsel içerikli videolar sattığını öne sürerek şunları anlattı: 'Sapıkça paylaşımlar yapıyor. 300 bin liraya yakın para kazanmasına rağmen hala benden nafaka alıyor. Oğlumun velayetinin ondan alınıp bana verilmesini istiyorum.'

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı N.K. ise geçimini bu işten kazandığını belirterek, 'Gelirimin büyük bölümünü oğluma harcıyorum' diye kendini savundu.