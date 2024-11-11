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Marmaray'da Güvenlik Alkollü Olduğu İddia Edilen Yolcuyu Silahla Vurdu: Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Marmaray'da Güvenlik Alkollü Olduğu İddia Edilen Yolcuyu Silahla Vurdu: Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
11.11.2024 - 08:58

İstanbul Bostancı Marmaray durağında alkollü bir kişi çevredekileri rahatsız edince olaya güvenlik görevlisi müdahale etti. Uyarılması sonrası öfkelenen A.A. isimli adam, güvenlik görevlisine saldırdı. Çıkan arbede sonrası güvenlik görevlisi, A.A’yı silahla vurarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan güvenlik görevlisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Bostancı Marmaray durağında alkollü bir kişi çevredekileri rahatsız edince olaya güvenlik görevlisi müdahale etti.

İstanbul Bostancı Marmaray durağında alkollü bir kişi çevredekileri rahatsız edince olaya güvenlik görevlisi müdahale etti.

Uyarılması sonrası öfkelenen A.A. isimli adam, güvenlik görevlisine saldırdı. Çıkan arbede sonrası güvenlik görevlisi, A.A’yı silahla vurarak etkisiz hale getirdi.

Uyarılması sonrası öfkelenen A.A. isimli adam, güvenlik görevlisine saldırdı. Çıkan arbede sonrası güvenlik görevlisi, A.A’yı silahla vurarak etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan güvenlik görevlisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan güvenlik görevlisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekol TV'nin ulaştığı olay yeri görüntüleri 👇

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