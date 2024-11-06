Türkiye'nin En Zengin İş İnsanlarından Rahmi Koç'un En Büyük Hayali Biraz Şaşırtabilir!

Türkiye'nin en zengin insanlarından Rahmi Koç, en büyük hayalinin 'plansız, programsız bir plajda akşama kadar mayoyla gezmek' olduğunu açıkladı. Koç bu hayalini iş yoğunluğu nedeniyle hiçbir zaman yapamadığını da ekledi.
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Caroline Koç’un sahibi olduğu Selamlique Istanbul markası için kamera karşısına geçen Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, ünlü oyuncu Nejat İşler'in sorularını cevapladı.
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Programda Nejat İşler, Koç'a "Çocukken kurduğunuz en büyük hayal neydi?" sorusu yöneltirken, Rahmi Koç bu soruya, "Plansız, programsız bir plajda akşama kadar mayoyla gezmek. Ancak maalesef hiç olmadı” yanıtını verdi.
İşte o anlar 👇
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