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Trump'la Birlikte Berat Albayrak da mı Geri Dönüyor? Gazeteci Taha Karagöz'den Dikkat Çeken Paylaşım!

Trump'la Birlikte Berat Albayrak da mı Geri Dönüyor? Gazeteci Taha Karagöz'den Dikkat Çeken Paylaşım!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
06.11.2024 - 13:40

Gazeteci Hüseyin Karagöz, Trump'ın seçilmesinin ardından eski bir kabine üyesinin yeniden göreve dönebileceğini yazdı ve bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Yorumlarda ise Trump’ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner’la yakın ilişkileri olduğu öne sürülen Berat Albayrak'ın ismi öne çıkmaya başladı. 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kasım 2020'de Instagram hesabından istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kasım 2020'de Instagram hesabından istifa etmişti.

Albayrak, sağlık sebepleri nedeniyle görevini bıraktığını duyurmuştu.

ABD Başkanlık Seçimleri'nden Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın galibiyetle çıkması ise Türkiye açısından da bazı önemli değişimlere neden olabilir.

ABD Başkanlık Seçimleri'nden Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın galibiyetle çıkması ise Türkiye açısından da bazı önemli değişimlere neden olabilir.

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, Trump'ın seçilmesinin ardından eski bir kabine üyesinin yeniden göreve dönebileceğini yazdı ve bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, Trump'ın seçilmesinin ardından eski bir kabine üyesinin yeniden göreve dönebileceğini yazdı ve bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

New York Times’da geçtiğimiz yıllarda yer alan bir değerlendirmede; Trump’ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner’ın Berat Albayrak'la yakın ilişkilerine atıf yapılmıştı.

New York Times’da geçtiğimiz yıllarda yer alan bir değerlendirmede; Trump’ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner’ın Berat Albayrak'la yakın ilişkilerine atıf yapılmıştı.

Hal böyle olunca sosyal medyadaki yorumlarda bu ismin Berat Albayrak olabileceğine dair yorumlar öne çıkmaya başladı.

Hal böyle olunca sosyal medyadaki yorumlarda bu ismin Berat Albayrak olabileceğine dair yorumlar öne çıkmaya başladı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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