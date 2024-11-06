Trump'la Birlikte Berat Albayrak da mı Geri Dönüyor? Gazeteci Taha Karagöz'den Dikkat Çeken Paylaşım!

Gazeteci Hüseyin Karagöz, Trump'ın seçilmesinin ardından eski bir kabine üyesinin yeniden göreve dönebileceğini yazdı ve bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Yorumlarda ise Trump’ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner’la yakın ilişkileri olduğu öne sürülen Berat Albayrak'ın ismi öne çıkmaya başladı.