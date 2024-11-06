Trump'la Birlikte Berat Albayrak da mı Geri Dönüyor? Gazeteci Taha Karagöz'den Dikkat Çeken Paylaşım!
Trump'la Birlikte Berat Albayrak da mı Geri Dönüyor? Gazeteci Taha Karagöz'den Dikkat Çeken Paylaşım!
Gazeteci Hüseyin Karagöz, Trump'ın seçilmesinin ardından eski bir kabine üyesinin yeniden göreve dönebileceğini yazdı ve bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Yorumlarda ise Trump’ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner’la yakın ilişkileri olduğu öne sürülen Berat Albayrak'ın ismi öne çıkmaya başladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kasım 2020'de Instagram hesabından istifa etmişti.
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ABD Başkanlık Seçimleri'nden Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın galibiyetle çıkması ise Türkiye açısından da bazı önemli değişimlere neden olabilir.
Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, Trump'ın seçilmesinin ardından eski bir kabine üyesinin yeniden göreve dönebileceğini yazdı ve bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
New York Times’da geçtiğimiz yıllarda yer alan bir değerlendirmede; Trump’ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner’ın Berat Albayrak'la yakın ilişkilerine atıf yapılmıştı.
Hal böyle olunca sosyal medyadaki yorumlarda bu ismin Berat Albayrak olabileceğine dair yorumlar öne çıkmaya başladı.
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