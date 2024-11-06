Trump Başkanlığı Aldı, İlk Paylaşım Netanyahu'dan Geldi! Arap Amerikalılar da 'Trump' Dedi!
Trump Başkanlığı Aldı, İlk Paylaşım Netanyahu'dan Geldi! Arap Amerikalılar da 'Trump' Dedi!
ABD'deki kritik seçimler sonrası Trump'ı ilk tebrik eden isim İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu oldu.
Netanyahu, 'Sevgili Donald ve Melania Trump, tarihin en büyük geri dönüşünü kutluyorum!' dedi.
Öte yandan ABD'de Arapların kalesi olarak bilinen Michigan Dearborn'da sandıktan Trump çıktı.
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin'e düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 43 bin 341 Filistinli öldü. İsrail bu süreçte, Lübnan ve Suriye'yi de bombaladı.
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Uluslararası çevreler, ABD'nin desteği olmasaydı İsrail'in bu kadar büyük ölçekli bombalamalara kalkışamayacağını düşünüyor.
ABD Başkanlık Seçimleri'nden Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın galibiyetle çıkması ise İsrail cephesinde şu an için sevinç yaratmış gözüküyor.
Trump'ı ilk tebrik edenler arasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yer aldı. Netanyahu, X'te paylaştığı bir gönderide şunları yazdı: 👇
Öte yandan ABD'de Arap Amerika'nın başkenti diye adlandırılan Michigan Dearborn'da da sandıktan Trump çıktı.
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