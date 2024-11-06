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Trump Başkanlığı Aldı, İlk Paylaşım Netanyahu'dan Geldi! Arap Amerikalılar da 'Trump' Dedi!

Trump Başkanlığı Aldı, İlk Paylaşım Netanyahu'dan Geldi! Arap Amerikalılar da 'Trump' Dedi!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
06.11.2024 - 12:54

ABD'deki kritik seçimler sonrası Trump'ı ilk tebrik eden isim İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu oldu.

Netanyahu, 'Sevgili Donald ve Melania Trump, tarihin en büyük geri dönüşünü kutluyorum!' dedi. 

Öte yandan ABD'de Arapların kalesi olarak bilinen Michigan Dearborn'da sandıktan Trump çıktı. 

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin'e düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 43 bin 341 Filistinli öldü. İsrail bu süreçte, Lübnan ve Suriye'yi de bombaladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin'e düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 43 bin 341 Filistinli öldü. İsrail bu süreçte, Lübnan ve Suriye'yi de bombaladı.

Uluslararası çevreler, ABD'nin desteği olmasaydı İsrail'in bu kadar büyük ölçekli bombalamalara kalkışamayacağını düşünüyor.

Uluslararası çevreler, ABD'nin desteği olmasaydı İsrail'in bu kadar büyük ölçekli bombalamalara kalkışamayacağını düşünüyor.

ABD Başkanlık Seçimleri'nden Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın galibiyetle çıkması ise İsrail cephesinde şu an için sevinç yaratmış gözüküyor.

ABD Başkanlık Seçimleri'nden Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın galibiyetle çıkması ise İsrail cephesinde şu an için sevinç yaratmış gözüküyor.

Trump'ı ilk tebrik edenler arasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yer aldı. Netanyahu, X'te paylaştığı bir gönderide şunları yazdı: 👇

Trump'ı ilk tebrik edenler arasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yer aldı. Netanyahu, X'te paylaştığı bir gönderide şunları yazdı: 👇

'Sevgili Donald ve Melania Trump, tarihin en büyük geri dönüşünü kutluyorum! Beyaz Saray'a tarihi dönüşünüz, Amerika için yeni bir başlangıç ​​ve İsrail ile Amerika arasındaki büyük ittifaka güçlü bir yeniden bağlılık sunuyor.'

Öte yandan ABD'de Arap Amerika'nın başkenti diye adlandırılan Michigan Dearborn'da da sandıktan Trump çıktı.

Öte yandan ABD'de Arap Amerika'nın başkenti diye adlandırılan Michigan Dearborn'da da sandıktan Trump çıktı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara.

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