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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a Tebrik: “Dostum Donald Trump’ı Tebrik Ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a Tebrik: “Dostum Donald Trump’ı Tebrik Ediyorum

Donald Trump
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.11.2024 - 12:05 Son Güncelleme: 06.11.2024 - 12:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, ABD’nin 47. Başkanı olan Donald Trump’ı tebrik etti. 

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ABD’de seçimler tamamlandı, yeni başkan bir kez daha Donald Trump oldu.

ABD’de seçimler tamamlandı, yeni başkan bir kez daha Donald Trump oldu.

Yeniden başkan seçilen Trump’ı tebrik eden kişilerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

Yeniden başkan seçilen Trump’ı tebrik eden kişilerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

Sosyal medya hesabından ‘Dostum Donald’ mesajı yayınlayan Erdoğan şunları söyledi:

Sosyal medya hesabından ‘Dostum Donald’ mesajı yayınlayan Erdoğan şunları söyledi:

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum.

Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum.

Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

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