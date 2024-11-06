Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a Tebrik: “Dostum Donald Trump’ı Tebrik Ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a Tebrik: “Dostum Donald Trump’ı Tebrik Ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, ABD’nin 47. Başkanı olan Donald Trump’ı tebrik etti.
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ABD’de seçimler tamamlandı, yeni başkan bir kez daha Donald Trump oldu.
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Yeniden başkan seçilen Trump’ı tebrik eden kişilerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.
Sosyal medya hesabından ‘Dostum Donald’ mesajı yayınlayan Erdoğan şunları söyledi:
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