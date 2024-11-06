ABD’de Tarihi Seçim Sonuçlandı: ABD’nin 47. Başkanı Olan Donald Trump’ın Vaatleri Nelerdi?
ABD’de Tarihi Seçim Sonuçlandı: ABD’nin 47. Başkanı Olan Donald Trump’ın Vaatleri Nelerdi?
Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların adayı ABD Başkan Yardımcı Kamala Harris’in kıyasıya süren seçim süreci tamamlandı. Donald Trump, rakibi Harris’i geride bırakarak ABD’nin 47. Başkanı oldu.
Peki aylarca süren seçim sürecinde Donald Trump’ın vaatleri nelerdi? ABD halkı, hangi vaatleri yüzünden Donald Trump’ı yeniden ABD başkanı yaptı.
İşte ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’ın ‘seçim vaatleri’…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Donald Trump, enflasyonu bitirme sözü verdi. Enflasyonun bitmesiyle her kesimin rahatlayacağını söyleyen Trump, Amerika'yı tekrar uygun fiyatlı hale getirme sözü vermiş ve faiz oranlarını düşüreceğini iddia etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni Başkan, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesiyle barınma sektörü üzerindeki baskının azalacağını belirtmişti.
Donald Trump kürtaj konusunda muğlak ifadeler vererek seçmenlerin tepkisini toplamıştı. Daha önceleri ülke genelinle kürtaj yasağı uygulayacağını söylenen Trump, Florida'da hamileliğin 6. ayından sonra yasakalanan kürtaj kararını eleştirmiş ve kürtaj karşıtı destekçilerinden tepki görmüştü. Trump, bu konudaki söylemlerine hiçbir zaman net bir açıklık getirmedi.
Donald Trump kaçak göçmenler konusunda sert bir tavır izliyor. Trump, sınırdaki duvarı tamamlayarak ve güvenliği artırarak sınırı kapatmayı ve ülkeyi kimliği belirsiz göçmen ve suçlu kaçaklardan korumayı vadetti.
Trump ayrıca yasa dışı göçmenlere yönelik ABD tarihinin en büyük sınır dışı etme programını uygulamayı taahhüt etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayrıca Trump, Meksika'dan gelen göçmenleri azaltmak için, kaçak girişe izin verilmeye devam edilirse gümrük vergilerini yüzde 75 seviyesine kadar çıkarmayı planladığını da açıklamıştı.
Trump trilyonlarca dolarlık vergi indirimleri getirmeyi öneriyor. Trump bunları ekonomik büyümeyi artırarak ve ithalat üzerindeki vergileri artırarak fonlamayı vadediyor.
Donald Trump, ABD'yi uluslararası siyasetten soyutlayacak bir dış politika izliyor ve Washington'ın dünyadaki çatışmalardan kendini ayrı tutmasını istiyor. 47. başkan, Ukrayna'daki savaşı Rusya ile müzakere ederek 24 saat içinde bitirmeyi vadediyor.
Trump kendini, İsrail'in sıkı destekçisi olarak konumlandırıyor, ancak Gazze'deki savaşı nasıl bitireceğine dair çok az şey söyledi.
Donald Trump ise uyuşturucu çetelerini yok etme, çete şiddetini bitirme ve suçla dolup taştığını iddia ettiği Demokratların yönettiği şehirleri yeniden inşa etme sözü vermişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trump ek vergileri seçim kampanyasının ana unsurlarından biri haline getirdi. Çoğunlukla ithal ürünlere yüzde 10-20 bandında yeni vergiler getireceğini söylüyor. Çin'den gelen ürünlerdense çok daha fazla vergi almayı planlıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın