Çanakkale'de AK Partili Belediyenin Tepki Çeken Atatürk Afişi Kaldırıldı!

'Fikirlerinden, görüşlerinden bir an bile sapmadığımız büyük liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım günü, aziz hatırasını yaşatmak adına Belediyemizce hazırlatılıp asılan 10 Kasım afişlerinin teknik hata nedeniyle kusurlu olduğu görüldüğü andan itibaren ekiplerimizce asıldıkları yerlerden sökülmeleri sağlanmıştır.

Bu yapılan hata üzerinden Atatürk'e bağlılığımızı sorgulayarak buradan siyasi malzeme çıkarmak ve gündeme gelebilme çabasıyla kamuoyunu kötü anlamda yönlendirmeye çalışan kişi ve toplulukları esefle kınıyoruz.'

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