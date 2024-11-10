Çanakkale'de AK Partili Belediyenin Tepki Çeken Atatürk Afişi Kaldırıldı!
Çanakkale'de AK Partili Belediyenin Tepki Çeken Atatürk Afişi Kaldırıldı!
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86’ıncı yılında saygıyla anıldı. Türkiye'de hayat 09.05'te tüyleri diken diken edercesine bir kez daha durdu.
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Çanakkale'de AK Parti tarafından yönetilen Gelibolu Belediyesi'nin anma için astığı Atatürk afişleri ise tepki çekti.
Söz konusu afişte Atatürk’ün demir parmaklık benzeri bir sütunun arkasında yer aldığı görülüyordu.
Belediye tepkilerin ardından afişi toplattı ve yerine başka bir afiş astırdı. Gelibolu Belediyesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada teknik bir hata olduğunu söyledi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 👇
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