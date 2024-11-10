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Çanakkale'de AK Partili Belediyenin Tepki Çeken Atatürk Afişi Kaldırıldı!

Çanakkale'de AK Partili Belediyenin Tepki Çeken Atatürk Afişi Kaldırıldı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
10.11.2024 - 11:08 Son Güncelleme: 10.11.2024 - 11:28

Çanakkale’nin AK Partili Gelibolu Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ün Anma Günü kapsamında; ilçeye asılan Atatürk posterlerini sosyal medyada gelen tepkilerin ardından kaldırdı. 

Kaynak: Sözcü

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86’ıncı yılında saygıyla anıldı. Türkiye'de hayat 09.05'te tüyleri diken diken edercesine bir kez daha durdu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86’ıncı yılında saygıyla anıldı. Türkiye'de hayat 09.05'te tüyleri diken diken edercesine bir kez daha durdu.

Çanakkale'de AK Parti tarafından yönetilen Gelibolu Belediyesi'nin anma için astığı Atatürk afişleri ise tepki çekti.

Çanakkale'de AK Parti tarafından yönetilen Gelibolu Belediyesi'nin anma için astığı Atatürk afişleri ise tepki çekti.

Söz konusu afişte Atatürk’ün demir parmaklık benzeri bir sütunun arkasında yer aldığı görülüyordu.

Söz konusu afişte Atatürk’ün demir parmaklık benzeri bir sütunun arkasında yer aldığı görülüyordu.

Belediye tepkilerin ardından afişi toplattı ve yerine başka bir afiş astırdı. Gelibolu Belediyesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada teknik bir hata olduğunu söyledi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 👇

Belediye tepkilerin ardından afişi toplattı ve yerine başka bir afiş astırdı. Gelibolu Belediyesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada teknik bir hata olduğunu söyledi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 👇

'Fikirlerinden, görüşlerinden bir an bile sapmadığımız büyük liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım günü, aziz hatırasını yaşatmak adına Belediyemizce hazırlatılıp asılan 10 Kasım afişlerinin teknik hata nedeniyle kusurlu olduğu görüldüğü andan itibaren ekiplerimizce asıldıkları yerlerden sökülmeleri sağlanmıştır. 

Bu yapılan hata üzerinden Atatürk'e bağlılığımızı sorgulayarak buradan siyasi malzeme çıkarmak ve gündeme gelebilme çabasıyla kamuoyunu kötü anlamda yönlendirmeye çalışan kişi ve toplulukları esefle kınıyoruz.'

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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