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Türkiye'de 9.05'te Hayat Durdu! Atatürk'e 1 Dakikalık Saygı Duruşu!

Türkiye'de 9.05'te Hayat Durdu! Atatürk'e 1 Dakikalık Saygı Duruşu!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
10.11.2024 - 09:36

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında ülke genelinde saat 09.05'te hayat durdu, vatandaşlar Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

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Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86’ıncı yılında saat 09.05’i gösterdiğinde Türkiye’de hayat bir kez daha durdu.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86’ıncı yılında saat 09.05’i gösterdiğinde Türkiye’de hayat bir kez daha durdu.

Türk halkı, kentlerin işlek caddelerinde, köprü ve meydanlarında Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu.

Türk halkı, kentlerin işlek caddelerinde, köprü ve meydanlarında Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu.

Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu 09.05’te sirenlerin çalmasıyla, aracında olanlar vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşu yaptı.

Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu 09.05’te sirenlerin çalmasıyla, aracında olanlar vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşu yaptı.

Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti.

Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti.

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Caner Yılmaz

sağ yoldan kaçanlar belli kesim.

IMPORTABLE

O kesiminde aaa.qqq

F.ulgoatsah

Her daim izinde olacağım...