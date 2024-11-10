Türkiye'de 9.05'te Hayat Durdu! Atatürk'e 1 Dakikalık Saygı Duruşu!
Türkiye'de 9.05'te Hayat Durdu! Atatürk'e 1 Dakikalık Saygı Duruşu!
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında ülke genelinde saat 09.05'te hayat durdu, vatandaşlar Ata'ya saygı duruşunda bulundu.
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Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86’ıncı yılında saat 09.05’i gösterdiğinde Türkiye’de hayat bir kez daha durdu.
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Türk halkı, kentlerin işlek caddelerinde, köprü ve meydanlarında Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu.
Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu 09.05’te sirenlerin çalmasıyla, aracında olanlar vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşu yaptı.
Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti.
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sağ yoldan kaçanlar belli kesim.
O kesiminde aaa.qqq
çok özledik, çook...
Her daim izinde olacağım...