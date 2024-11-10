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Denizli'de Tüyleri Diken Diken Eden 10 Kasım Videosu: Yaşlı Kadın Gözyaşlarına Hakim Olamadı!

Denizli'de Tüyleri Diken Diken Eden 10 Kasım Videosu: Yaşlı Kadın Gözyaşlarına Hakim Olamadı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
10.11.2024 - 12:04

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Denizlli'de 10 Kasım törenlerinde kameralara takılan yaşlı bir kadın, sirenler çaldığı anda gözyaşlarına hakim olamadı. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlayan kadının o anları sosyal medyada gündem oldu. 

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Denizli'de Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümünde saat 09.05'i gösterdiğinde il protokolü ve tören esnasında siren sesini duyan vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Denizli'de Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümünde saat 09.05'i gösterdiğinde il protokolü ve tören esnasında siren sesini duyan vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Tam bu esnada yaşlı bir kadının göz yaşlarına hakim olamayarak ağlamaya başlaması sosyal medyada gündem oldu.

Tam bu esnada yaşlı bir kadının göz yaşlarına hakim olamayarak ağlamaya başlaması sosyal medyada gündem oldu.

İşte tüyleri diken diken eden o görüntüler 👇

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