Denizli'de Tüyleri Diken Diken Eden 10 Kasım Videosu: Yaşlı Kadın Gözyaşlarına Hakim Olamadı!

Denizlli'de 10 Kasım törenlerinde kameralara takılan yaşlı bir kadın, sirenler çaldığı anda gözyaşlarına hakim olamadı. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlayan kadının o anları sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Denizli'de Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümünde saat 09.05'i gösterdiğinde il protokolü ve tören esnasında siren sesini duyan vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tam bu esnada yaşlı bir kadının göz yaşlarına hakim olamayarak ağlamaya başlaması sosyal medyada gündem oldu.
İşte tüyleri diken diken eden o görüntüler 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın