İlber Ortaylı'dan 10 Kasım Röportajında Duygu Dolu Sözler: "Sirenler Çalsın, Ayağa Kalkalım İstiyorum"
İlber Ortaylı'dan 10 Kasım Röportajında Duygu Dolu Sözler: "Sirenler Çalsın, Ayağa Kalkalım İstiyorum"
Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 'Her 10 Kasım sabahı hazır oluyorum. Dışarda olmak istiyorum. Sirenler çalsın, ayağa kalkalım istiyorum. Türk Milleti Atatürk'ü asla unutmayacak.' ifadelerini kullandı.
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Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı tv100 muhabiri Başak Bilgin’e 10 Kasım'a özel sosyal medyada gündem olan bir röportaj verdi.
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İlber Ortaylı, Atatürk'ü anlattığı röportajında şu ifadeleri kullandı: "Her 10 Kasım sabahı hazır oluyorum. Dışarda olmak istiyorum. Sirenler çalsın, ayağa kalkalım istiyorum. Türk Milleti Atatürk'ü asla unutmayacak."
"Türk ulusunun kurtarıcısı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten geriye kişiliği, karakteri, bitmek bilmeyen memleket sevgisi kaldı. Bugün hala onu öğrenmeye, anlamaya, O'nu dinlemeye devam ediyoruz."
İlber Ortaylı'nın Atatürk'ü anlattığı o anlar 👇
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