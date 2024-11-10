Atatürk'ü Özlemle Andılar: Ünlü İsimlerin 10 Kasım Paylaşımları!

Bugün 10 Kasım, yani Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85’inci yıl dönümü. Ulu önderimiz her gün olduğu gibi bu günde de büyük bir özlemle anılıyor. Milyonlarca kişi gibi magazin dünyasının ünlü isimleri de sosyal medya hesapları üzerinden Atatürk'le ilgili paylaşımlar yapıyor. Kimileri tek bir kareyle Ata'sını anarken kimileri de uzun uzun mesajlar mesajlar paylaşıyor. Bizler de ünlülerin 10 Kasım paylaşımlarını sizler için derledik.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz...