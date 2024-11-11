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Hakem Halil Umut Meler'i Yumruklayan Faruk Koca'nın Cezası Belli Oldu!

Hakem Halil Umut Meler'i Yumruklayan Faruk Koca'nın Cezası Belli Oldu!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
11.11.2024 - 10:40 Son Güncelleme: 11.11.2024 - 10:42

Maç sonunda hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldıran eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Çaykru Rizespor arasında oynanan mücadelede son düdükle birlikte saha karışmıştı. Ankaragücü'nün eski Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Çaykru Rizespor arasında oynanan mücadelede son düdükle birlikte saha karışmıştı. Ankaragücü'nün eski Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

Koca’ya, “Kemik kırığı oluşturacak şekilde yaralama suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası, “Tehdit” suçundan 6 ay 20 gün, “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a aykırılık”tan da 5 ay hapis cezası verildi.

Koca’ya, “Kemik kırığı oluşturacak şekilde yaralama suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası, “Tehdit” suçundan 6 ay 20 gün, “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a aykırılık”tan da 5 ay hapis cezası verildi.

Tutuklanan ve hakkında iddianame hazırlanan Koca, geçen yıl 27 Aralık’ta tahliye edilmişti.

Tutuklanan ve hakkında iddianame hazırlanan Koca, geçen yıl 27 Aralık’ta tahliye edilmişti.
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