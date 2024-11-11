Piyasalarda Yeni Haftada Trump Etkisi: Altın Düşüyor, Dolar/TL Stabil, Bitcoin Uçuşta!

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, zafer konuşmasında dünyaya barışı getirmek için çalışacağını belirtmesi sonrası altın yeni haftada düşüşünü sürdürüyor. Dünyada dolar güçlenirken, Türk Lirası'nın pozitif ayrışması devam ediyor. Bitcoin tarafında ise rekor serisi sürüyor. İşte yeni haftadan ik rakamlar 👇