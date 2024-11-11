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Piyasalarda Yeni Haftada Trump Etkisi: Altın Düşüyor, Dolar/TL Stabil, Bitcoin Uçuşta!

Piyasalarda Yeni Haftada Trump Etkisi: Altın Düşüyor, Dolar/TL Stabil, Bitcoin Uçuşta!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
11.11.2024 - 09:52

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, zafer konuşmasında dünyaya barışı getirmek için çalışacağını belirtmesi sonrası altın yeni haftada düşüşünü sürdürüyor. Dünyada dolar güçlenirken, Türk Lirası'nın pozitif ayrışması devam ediyor. Bitcoin tarafında ise rekor serisi sürüyor. İşte yeni haftadan ik rakamlar 👇

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ABD'de geçen hafta başkanlık zaferini ilan eden Trump, “Savaş başlatmayacağım, savaşları durduracağım” diyerek piyasalara da güçlü bir mesaj yollamıştı.

ABD'de geçen hafta başkanlık zaferini ilan eden Trump, “Savaş başlatmayacağım, savaşları durduracağım” diyerek piyasalara da güçlü bir mesaj yollamıştı.

Ayraca Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısı yaptığı bildirildi.

Ayraca Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısı yaptığı bildirildi.

ABD'deki seçim belirsizliğinin ortadan kalması "güvenli liman" altına yatırımı azalttı. Türkiye'deki serbest piyasada gram altın, 3 bin 71 liradan 2 bin 949 liraya kadar düştü.

ABD'deki seçim belirsizliğinin ortadan kalması "güvenli liman" altına yatırımı azalttı. Türkiye'deki serbest piyasada gram altın, 3 bin 71 liradan 2 bin 949 liraya kadar düştü.

Yeni haftada altın fiyatları! Gram altın, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ne kadar?

Yeni haftada altın fiyatları! Gram altın, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ne kadar?

  • Gram altın: 2 bin 949 lira

  • Çeyrek altın: 5 bin lira

  • Cumhuriyet altını: 20 bin 379 lira

  • Tam altın: 20 bin 2 lira

  • Yarım altın: 10 bin 1 lira

Yeni haftada döviz kurları! Dolar/TL ne kadar? Euro/TL ne kadar? Sterlin/TL ne kadar?

Yeni haftada döviz kurları! Dolar/TL ne kadar? Euro/TL ne kadar? Sterlin/TL ne kadar?

  • Dolar: 34,3856 lira

  • Euro: 36,8825 lira

  • Sterlin: 44,4787 lira

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Trump'ın başkanlığının kesinleşmesinin ardından kripto para piyasalarında ise yeni bir yükseliş dalgası başladı. Dün 80 bin dolara ulaşarak tarihi zirvesini gören Bitcoin gün içinde bir miktar çekilip 81 bin dolar sınırını da aşmayı başardı.

Trump'ın başkanlığının kesinleşmesinin ardından kripto para piyasalarında ise yeni bir yükseliş dalgası başladı. Dün 80 bin dolara ulaşarak tarihi zirvesini gören Bitcoin gün içinde bir miktar çekilip 81 bin dolar sınırını da aşmayı başardı.

Dogecoin ve shiba inu gibi memecoin'lerde yüzde 30'a varan fiyat artışları yaşandı. 

Özellikle Dogecoin, Elon Musk’ın yeniden desteğini açıklamasıyla son 30 günde yüzde 88 oranında yükselerek pazar sıralamasında altıncı sıraya yükseldi.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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