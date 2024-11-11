Piyasalarda Yeni Haftada Trump Etkisi: Altın Düşüyor, Dolar/TL Stabil, Bitcoin Uçuşta!
Piyasalarda Yeni Haftada Trump Etkisi: Altın Düşüyor, Dolar/TL Stabil, Bitcoin Uçuşta!
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, zafer konuşmasında dünyaya barışı getirmek için çalışacağını belirtmesi sonrası altın yeni haftada düşüşünü sürdürüyor. Dünyada dolar güçlenirken, Türk Lirası'nın pozitif ayrışması devam ediyor. Bitcoin tarafında ise rekor serisi sürüyor. İşte yeni haftadan ik rakamlar 👇
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ABD'de geçen hafta başkanlık zaferini ilan eden Trump, “Savaş başlatmayacağım, savaşları durduracağım” diyerek piyasalara da güçlü bir mesaj yollamıştı.
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Ayraca Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısı yaptığı bildirildi.
ABD'deki seçim belirsizliğinin ortadan kalması "güvenli liman" altına yatırımı azalttı. Türkiye'deki serbest piyasada gram altın, 3 bin 71 liradan 2 bin 949 liraya kadar düştü.
Yeni haftada altın fiyatları! Gram altın, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ne kadar?
Yeni haftada döviz kurları! Dolar/TL ne kadar? Euro/TL ne kadar? Sterlin/TL ne kadar?
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Trump'ın başkanlığının kesinleşmesinin ardından kripto para piyasalarında ise yeni bir yükseliş dalgası başladı. Dün 80 bin dolara ulaşarak tarihi zirvesini gören Bitcoin gün içinde bir miktar çekilip 81 bin dolar sınırını da aşmayı başardı.
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