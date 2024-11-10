Asgari Ücrette Çalışanları Yakabilecek Formül: İleriye Dönük Endeksleme ile 20 Bin 572 Lira!

Asgari ücrette son dönemlerde sıklıkla dillendirilmeye başlanan 'ileriye dönük endeksleme' formülü işçiler açısından büyük tehlike taşıyor. Hükümete göre, 2025 yılı enflasyon beklentisi yüzde 21 seviyesinde. Eğer asgari ücret için söz konusu formül uygulanırsa 17 bin 2 TL olan asgari ücretin ulaşacağı rakam 20 bin 572,56 TL olacak. Beklenen enflasyon rakamlarının bir türlü tutmadığı da hesaba katıldığında ortaya çıkan tablo daha kötü.

Kaynak: Ekonomim