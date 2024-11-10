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Asgari Ücrette Çalışanları Yakabilecek Formül: İleriye Dönük Endeksleme ile 20 Bin 572 Lira!

Asgari Ücrette Çalışanları Yakabilecek Formül: İleriye Dönük Endeksleme ile 20 Bin 572 Lira!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
10.11.2024 - 14:41

Asgari ücrette son dönemlerde sıklıkla dillendirilmeye başlanan 'ileriye dönük endeksleme' formülü işçiler açısından büyük tehlike taşıyor. Hükümete göre, 2025 yılı enflasyon beklentisi  yüzde 21 seviyesinde. Eğer asgari ücret için söz konusu formül uygulanırsa 17 bin 2 TL olan asgari ücretin ulaşacağı rakam 20 bin 572,56 TL olacak. Beklenen enflasyon rakamlarının bir türlü tutmadığı da hesaba katıldığında ortaya çıkan tablo daha kötü. 

Kaynak: Ekonomim

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Asgari ücrette 'ileriye dönük endeksleme' tartışmaları Merkez Bankası (MB) Başkan Yardımcısı Dr. Cevdet Akçay'ın "Bir noktada hem kamuda hem özelde ileriye dönük endekslemeye geçmek zorundayız. Ben bu konjonktürün bunun için uygun olduğu kanaatindeyim" sözleriyle başladı.

Asgari ücrette 'ileriye dönük endeksleme' tartışmaları Merkez Bankası (MB) Başkan Yardımcısı Dr. Cevdet Akçay'ın "Bir noktada hem kamuda hem özelde ileriye dönük endekslemeye geçmek zorundayız. Ben bu konjonktürün bunun için uygun olduğu kanaatindeyim" sözleriyle başladı.

'İleriye dönük endeksleme' ise en basit anlatımıyla hükümetin içinde bulunulan yüksek enflasyon ortamını görmezden gelip, gelecek yıl beklenen enflasyona göre zam yapmak istemesi.

'İleriye dönük endeksleme' ise en basit anlatımıyla hükümetin içinde bulunulan yüksek enflasyon ortamını görmezden gelip, gelecek yıl beklenen enflasyona göre zam yapmak istemesi.

Hükümete göre, 2025 yılı enflasyon beklentisi ise yüzde 21 seviyesinde. Eğer asgari ücret için söz konusu formül uygulanırsa işçiler açısından ise büyük bir felaket kapıda. 17 bin 2 TL olan asgari ücrete yüzde 21 zam yapıldığı takdirde ortaya çıkan rakam 20 bin 572,56 TL olacak.

Hükümete göre, 2025 yılı enflasyon beklentisi ise yüzde 21 seviyesinde. Eğer asgari ücret için söz konusu formül uygulanırsa işçiler açısından ise büyük bir felaket kapıda. 17 bin 2 TL olan asgari ücrete yüzde 21 zam yapıldığı takdirde ortaya çıkan rakam 20 bin 572,56 TL olacak.

Türkiye'de enflasyon tahminlerinin tutmadığı da hesaba katıldığında gelecek yıl için çalışanları daha zor günler bekliyor.

Türkiye'de enflasyon tahminlerinin tutmadığı da hesaba katıldığında gelecek yıl için çalışanları daha zor günler bekliyor.

MB’nin eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından paylaştığı grafikle birlikte şunları yazdı: 👇

“Son 3 yılda ücret artışları resmi tahminlere göre (ileriye dönük endeksleme ile) yapılmış olsaydı, TÜİK verilerine göre bile çalışanların alım gücünün yaklaşık yarısı erimiş olacaktı.”

Peki hükümet enflasyon beklentilerine göre asgari ücrete zam yapsaydı bugün bir işçi ne kadar alacaktı gelin ona da birlikte bakalım.

Peki hükümet enflasyon beklentilerine göre asgari ücrete zam yapsaydı bugün bir işçi ne kadar alacaktı gelin ona da birlikte bakalım.
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Ekonomim'in haberine göre, asgari ücrette “enflasyon tahminleri” bir diğer deyişle “ileriye dönük endeksleme” üzerinden zam yapılsaydı 2016 yılındaki sapmanın ardından 2024 yılında asgari ücret sadece 2 bin 921 lira olacaktı. 2019 sonrasına göre hesaplandığında da rakam sadece 4 bin 65 lira oluyor.

Ekonomim'in haberine göre, asgari ücrette “enflasyon tahminleri” bir diğer deyişle “ileriye dönük endeksleme” üzerinden zam yapılsaydı 2016 yılındaki sapmanın ardından 2024 yılında asgari ücret sadece 2 bin 921 lira olacaktı. 2019 sonrasına göre hesaplandığında da rakam sadece 4 bin 65 lira oluyor.

Kaynak: Ekonomim

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