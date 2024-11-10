Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Karşıtlarına Mesaj Yolladı: "10 Yıl Daha Yaşasa Bambaşka Olurdu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım için yaptığı açıklamada, Atatürk karşıtlarına da mesaj yolladı. Erdoğan, 'Atatürk'ü putlaştırmak isteyenler kadar, Atatürk'ü tamamen yok sayanlar da Gazi'nin milletimizin gönlündeki yerini sarsamayacaktır' dedi. Erdoğan ayrıca, 'Gazi’nin ömrü en azından bir on yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi hiç şüphesiz 2. Cihan Harbi sonrası bambaşka bir Türkiye görecektik. Maalesef Gazi'nin vefatıyla bu fırsatı kaçırdık' ifadelerini kullandı.