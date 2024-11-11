2 Milyon TL'lik Hastane Faturası: Fethiye'de Yemek Yerken Üzerine Paraşütçü Düşen Genç Kız Ağır Yaralandı!
2 Milyon TL'lik Hastane Faturası: Fethiye'de Yemek Yerken Üzerine Paraşütçü Düşen Genç Kız Ağır Yaralandı!
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Fethiye’nin Ölüdeniz semtinde ailesiyle tatil yapan 15 yaşındaki Lily Nichol'un başına gelenler İngiliz medyasının gündem konularından biri oldu.
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Genç kız, öğle yemeği yediği sırada tepesine yamaç paraşütlü bir pilot nedeniyle ağır yaralandı. Nichol'un çenesi kırıldı, dili yarıldı, omurgasında dört çatlak var. BBC’ye konuşan Lily’nin annesi Lyndsey Logan, kızının masrafları için hastaneye yaklaşık iki milyon TL (45 bin sterlin) ödemeleri gerektiğini söyledi.
Aile seyahat sigortası almadığı için Lily’nin masraflarını hastaneye ödemek zorunda. Şimdiye kadar genç kızın babası, masrafları için 7.200 sterlin ödedi.
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