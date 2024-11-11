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2 Milyon TL'lik Hastane Faturası: Fethiye'de Yemek Yerken Üzerine Paraşütçü Düşen Genç Kız Ağır Yaralandı!

2 Milyon TL'lik Hastane Faturası: Fethiye'de Yemek Yerken Üzerine Paraşütçü Düşen Genç Kız Ağır Yaralandı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
11.11.2024 - 11:29 Son Güncelleme: 11.11.2024 - 12:10

Fethiye Ölüdeniz'de ailesiyle tatil yapan 15 yaşındaki Lily Nichol'un üzerine öğle yemeği yediği sırada yamaç paraşütçüsü düştü. Omurgasında dört çatlak oluşan genç kız için ailesi 2 milyon TL'lik hastane faturasını toplamaya çalışıyor. 

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Fethiye’nin Ölüdeniz semtinde ailesiyle tatil yapan 15 yaşındaki Lily Nichol'un başına gelenler İngiliz medyasının gündem konularından biri oldu.

Fethiye’nin Ölüdeniz semtinde ailesiyle tatil yapan 15 yaşındaki Lily Nichol'un başına gelenler İngiliz medyasının gündem konularından biri oldu.

Genç kız, öğle yemeği yediği sırada tepesine yamaç paraşütlü bir pilot nedeniyle ağır yaralandı. Nichol'un çenesi kırıldı, dili yarıldı, omurgasında dört çatlak var. BBC’ye konuşan Lily’nin annesi Lyndsey Logan, kızının masrafları için hastaneye yaklaşık iki milyon TL (45 bin sterlin) ödemeleri gerektiğini söyledi.

Genç kız, öğle yemeği yediği sırada tepesine yamaç paraşütlü bir pilot nedeniyle ağır yaralandı. Nichol'un çenesi kırıldı, dili yarıldı, omurgasında dört çatlak var. BBC’ye konuşan Lily’nin annesi Lyndsey Logan, kızının masrafları için hastaneye yaklaşık iki milyon TL (45 bin sterlin) ödemeleri gerektiğini söyledi.

Omurgasındaki yaralanma yüzünden başka bir yere nakli gerçekleştirilemeyen Lily Nichol için ailesi online bir bağış kampanyası başlattı.

Ailenin 19 yaşındaki diğer kızı Megan da pilot tarafından yaralansa da onun durumu Lily Nichol kadar ağır değil.

Aile seyahat sigortası almadığı için Lily’nin masraflarını hastaneye ödemek zorunda. Şimdiye kadar genç kızın babası, masrafları için 7.200 sterlin ödedi.

Aile seyahat sigortası almadığı için Lily’nin masraflarını hastaneye ödemek zorunda. Şimdiye kadar genç kızın babası, masrafları için 7.200 sterlin ödedi.

İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) BBC’ye Türkiye’deki aileye destek verdiklerini aktardı.

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