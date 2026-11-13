Hande Erçel, Dubai’deki Vogue Arabia Ball’da Güzelliğiyle Göz Kamaştırdı!
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Sen Çal Kapımı’nın Eda’sı Hande Erçel, bu kez Dubai’de düzenlenen ilk Vogue Arabia Ball’da güzelliğiyle göz kamaştırdı. Gecenin tanıtım filminde de rol alan oyuncu, baloya siyah, çiçek işlemeli ve tüy detaylı bir elbiseyle katıldı. Omuzlarını açıkta bırakan tasarımını sıkı bir topuz ve koyu renk taşlı bir kolyeyle tamamlayan Erçel’in balo pozlarında elbisenin kuyruğu da dikkat çekti.
Erçel, balodan önce Vogue Arabia’nın kampanya filminde kamera karşısına geçmişti.
Hande Erçel, Vogue Arabia’nın Dubai’de ilk kez düzenlediği baloya katıldı.
Çiçek işlemeli elbisesini sıkı bir topuz ve koyu renk taşlı kolyeyle tamamladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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