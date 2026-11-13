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Hande Erçel, Dubai’deki Vogue Arabia Ball’da Güzelliğiyle Göz Kamaştırdı!

Hande Erçel, Dubai’deki Vogue Arabia Ball’da Güzelliğiyle Göz Kamaştırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 21:38
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Sen Çal Kapımı’nın Eda’sı Hande Erçel, bu kez Dubai’de düzenlenen ilk Vogue Arabia Ball’da güzelliğiyle göz kamaştırdı. Gecenin tanıtım filminde de rol alan oyuncu, baloya siyah, çiçek işlemeli ve tüy detaylı bir elbiseyle katıldı. Omuzlarını açıkta bırakan tasarımını sıkı bir topuz ve koyu renk taşlı bir kolyeyle tamamlayan Erçel’in balo pozlarında elbisenin kuyruğu da dikkat çekti.

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Erçel, balodan önce Vogue Arabia’nın kampanya filminde kamera karşısına geçmişti.

Erçel, balodan önce Vogue Arabia’nın kampanya filminde kamera karşısına geçmişti.

Vogue Arabia’nın ekim sonunda yayımladığı Art Is All Around Us adlı kampanya filmi, Dubai’deki dijital sanat deneyimi merkezi AYA Universe’de çekildi. Lynn Morkos’un yönettiği filmde Erçel, ışıkların, renklerin ve yansımaların değiştiği dijital enstalasyonların arasında ilerliyor. Filmin görsel dünyası da balonun sanat odağını, gece başlamadan izleyiciye taşıyor. 

Erçel, Vogue Arabia’ya kampanyanın çıkış noktasını anlatırken sanatın günlük hayatın içinde de bulunabileceğinden söz etti. Oyuncuya göre yaşama biçimimiz, hissettiklerimiz ve çevremizle kurduğumuz bağ da sanatla ilişkimizi şekillendiriyor. Kampanyada ışık ve yansımalar öne çıkarken, balo için çekilen portrelerde bütün dikkat elbisenin işçiliğine ve Erçel’in stiline çevrildi.

Hande Erçel, Vogue Arabia’nın Dubai’de ilk kez düzenlediği baloya katıldı.

Hande Erçel, Vogue Arabia’nın Dubai’de ilk kez düzenlediği baloya katıldı.

Güneşin Kızları’nda Selin, Aşk Laftan Anlamaz’da Hayat karakteriyle geniş kitlelere ulaşan Hande Erçel’in adı, Sen Çal Kapımı’nın ardından yurt dışında da daha çok duyulmaya başladı. Oyuncu, dizi ve film projelerinin yanı sıra moda davetlerinde de sık sık karşımıza çıkıyor. Bu kez rotası, Vogue Arabia’nın ilk kez düzenlediği balo için Dubai oldu. 

Vogue Arabia Ball’un ilk edisyonu, 13 Kasım’da Dubai’nin Bluewaters bölgesindeki Delano Dubai’de düzenlendi. Art Edition adıyla gerçekleşen gece, moda, sanat ve eğlence dünyasından isimleri bir araya getirdi. Erçel’in bu etkinlikle bağı ise balodan önce başlamıştı. Oyuncu, Vogue Arabia’nın gece için hazırladığı kampanya filminde de kamera karşısına geçti.

Çiçek işlemeli elbisesini sıkı bir topuz ve koyu renk taşlı kolyeyle tamamladı.

Çiçek işlemeli elbisesini sıkı bir topuz ve koyu renk taşlı kolyeyle tamamladı.

Hande Erçel’in balo için tercih ettiği, Zuhair Murad’ın Sonbahar/Kış 2026 couture koleksiyonuna ait olduğu aktarılan siyah elbisenin en çarpıcı detayı omuz hattındaki tüylerdi. Omuzları açıkta bırakan tasarım, bele oturup yere yayılan hacimli bir eteğe dönüşüyordu. Siyah zemindeki açık pembe çiçekler, yeşil yapraklar ve küçük altın tonlu motifler, özellikle elbisenin kuyruğunun göründüğü boydan karede öne çıktı. Ön açıklığı ise Erçel’in ince bantlı siyah topuklularını ortaya çıkardı.

Erçel, saçlarını ortadan ayırıp sıkı bir topuzda topladı. Açıkta kalan boyun hattında, ortasında damla biçimli koyu renk bir taş bulunan parlak kolyesi dikkat çekti. Belirgin eyeliner ve doğal tonlardaki dudak makyajı da görünümü tamamladı. Oturarak verdiği pozda kolye ve omuzları çevreleyen tüyler öne çıkarken, ayakta çekilen kare elbisenin uzun kuyruğunu ve çiçek işlemelerini öne çıkardı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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