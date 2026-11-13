Hande Erçel, Dubai’deki Vogue Arabia Ball’da Güzelliğiyle Göz Kamaştırdı!

Güneşin Kızları’nda Selin, Aşk Laftan Anlamaz’da Hayat karakteriyle geniş kitlelere ulaşan Hande Erçel’in adı, Sen Çal Kapımı’nın ardından yurt dışında da daha çok duyulmaya başladı. Oyuncu, dizi ve film projelerinin yanı sıra moda davetlerinde de sık sık karşımıza çıkıyor. Bu kez rotası, Vogue Arabia’nın ilk kez düzenlediği balo için Dubai oldu.

Vogue Arabia Ball’un ilk edisyonu, 13 Kasım’da Dubai’nin Bluewaters bölgesindeki Delano Dubai’de düzenlendi. Art Edition adıyla gerçekleşen gece, moda, sanat ve eğlence dünyasından isimleri bir araya getirdi. Erçel’in bu etkinlikle bağı ise balodan önce başlamıştı. Oyuncu, Vogue Arabia’nın gece için hazırladığı kampanya filminde de kamera karşısına geçti.