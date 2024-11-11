Zirveden En Dibe Bir Ünlünün Çöküş Portresi: Serdar Ortaç

Chloe Loughnan'ın iddiasına göre Serdar Ortaç ölümden döndüğü günlerde konserlerini bahane ederek yanında olmamış, kazanın ardından da Chloe'ye bir daha hiç güzel olmayacağını ve onu yalnız bıraktığı için iyi ki de bu kazanın başına geldiğini söylemişti. Chloe'nin açıklamalarına göre evliliği sonlandırmaya kesin karar vermesine sebep olan olay buydu.