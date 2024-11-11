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Zirveden En Dibe Bir Ünlünün Çöküş Portresi: Serdar Ortaç

Zirveden En Dibe Bir Ünlünün Çöküş Portresi: Serdar Ortaç

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.11.2024 - 16:38

Geçtiğimiz saatlerde  yasa dışı bahis kanununa muhalefet suçundan hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın kendi sonunu nasıl getirdiğini beraber inceliyoruz...

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''Karabiberim vur kadehlere hadi içelim!'' diyerek 90'lı yıllarda hayatımıza giren Serdar Ortaç, yıllar geçtikçe başarılarına başarı katıp Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden birisi olmayı başardı. Ona şüphe yok! Fakat bugün geldiğimiz noktaya erişene dek birçok badireler atlattı, bazılarının içine de kendisini bile isteye çekti Ortaç...

''Karabiberim vur kadehlere hadi içelim!'' diyerek 90'lı yıllarda hayatımıza giren Serdar Ortaç, yıllar geçtikçe başarılarına başarı katıp Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden birisi olmayı başardı. Ona şüphe yok! Fakat bugün geldiğimiz noktaya erişene dek birçok badireler atlattı, bazılarının içine de kendisini bile isteye çekti Ortaç...

Hazırsanız Serdar Ortaç kendi çöküşünü elleriyle nasıl hazırladı, başına neler geldi, başından neler geçti bir hatırlayalım!

Hayata gözlerini 16 Şubat 1970'te İstanbul'da açan Serdar Ortaç, ilk öğrenimini Koca Mustafa Paşa'da, orta öğrenimini Suadiye Lisesi'nde tamamladı. Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyat'ı bölümüne başladıysa da bölümü bitiremedi çünkü hayatın onun için bambaşka planları vardı!

Hayata gözlerini 16 Şubat 1970'te İstanbul'da açan Serdar Ortaç, ilk öğrenimini Koca Mustafa Paşa'da, orta öğrenimini Suadiye Lisesi'nde tamamladı. Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyat'ı bölümüne başladıysa da bölümü bitiremedi çünkü hayatın onun için bambaşka planları vardı!

1993 yılında bir dönem özel radyolarda program yapımcısı ve sunucusu olarak çalışan Serdar Ortaç, henüz kendisi ünlü değilken birçok ünlüyle o radyo programlarında tanışıp sohbet etti. En büyük dileklerinden biri de bir gün Ebru Gündeş'i ağırlayabilmekti...

1993 yılında bir dönem özel radyolarda program yapımcısı ve sunucusu olarak çalışan Serdar Ortaç, henüz kendisi ünlü değilken birçok ünlüyle o radyo programlarında tanışıp sohbet etti. En büyük dileklerinden biri de bir gün Ebru Gündeş'i ağırlayabilmekti...

Kendisinin de şimdilerde konuşmasalar da eski dostu hakkında sahnede anlattığı üzere, bir heves Ebru Gündeş'e "Programıma çıkar mısınız?" teklifinde bulunan Ortaç "Evet" cevabını aldı.

Kendisinin de şimdilerde konuşmasalar da eski dostu hakkında sahnede anlattığı üzere, bir heves Ebru Gündeş'e "Programıma çıkar mısınız?" teklifinde bulunan Ortaç "Evet" cevabını aldı.

Yayına çıkmadan önce de hayatının değişeceğinden habersiz Ebru Gündeş'e şarkı söylediğinden bahsetti. "Ebru Hanımcım, ben şarkı söylüyorum. Karabiberim diye bir şarkı yazdım, bir okuyayım dinle beni ne olur!" ricasında bulundu.

Yayına çıkmadan önce de hayatının değişeceğinden habersiz Ebru Gündeş'e şarkı söylediğinden bahsetti. "Ebru Hanımcım, ben şarkı söylüyorum. Karabiberim diye bir şarkı yazdım, bir okuyayım dinle beni ne olur!" ricasında bulundu.
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Önce "Öyle şarkı mı olur be!" tepkisini veren Ebru Gündeş ise şarkıyı duyunca etkilendi ve o radyo yayınından tam 15 gün sonra, Serdar Ortaç hayatımıza "Karabiberim" ile kallavi bir giriş yaptı.

Ebru Gündeş ile üzerinde beraber çalıştıkları o albüm 1994 yılının en çok ses getiren albümlerinin arasına girdi, Serdar Ortaç'ın piyasaya adım attığı gibi 1.5 milyon satış yapmasına vesile oldu.

Ebru Gündeş ile üzerinde beraber çalıştıkları o albüm 1994 yılının en çok ses getiren albümlerinin arasına girdi, Serdar Ortaç'ın piyasaya adım attığı gibi 1.5 milyon satış yapmasına vesile oldu.

Sonra tonlarca Türk Pop müziğinin tarihine altın harflerle kazınan, dillere pelesenk şarkı geldi kendisinden. Gamzelim, Ben Adam Olmam, Asrın Hatası, Beni Unut, Mesafe, Dansöz, Sor, Heyecan, Hadi Çal, Kara Kedi, Poşet, İşim Olmaz, Kerbela... Öyle böyle bir repertuvardan bahsetmiyoruz!

Hani şan şöhret insanı değiştirir derler ya... Kariyerinde zirveyi gören, şarkılarıyla milyonlara hitap eden şarkıcı, yıllar boyunca kimselerden saklamadığı kumar düşkünlüğüyle öne çıktı.

Hani şan şöhret insanı değiştirir derler ya... Kariyerinde zirveyi gören, şarkılarıyla milyonlara hitap eden şarkıcı, yıllar boyunca kimselerden saklamadığı kumar düşkünlüğüyle öne çıktı.

Zaman zaman kumar alışkanlığından pişman olduğunu ve çok para kaybettiğini söylese de bağımlılığından kurtulamadı. Bir de 2012'de parayı bulunca işler iyice değişti.

Zaman zaman kumar alışkanlığından pişman olduğunu ve çok para kaybettiğini söylese de bağımlılığından kurtulamadı. Bir de 2012'de parayı bulunca işler iyice değişti.
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2012'ye aşkta veya işte değil kumarda kazanarak giren Ortaç, iddiaya göre Kıbrıs'ta bir otelin kumarhanesinde 2 milyon 200 bin lira kazandı. Hatta makinada bu kadar çok para kazandığını görünce de baygınlık geçirdi...

2012'ye aşkta veya işte değil kumarda kazanarak giren Ortaç, iddiaya göre Kıbrıs'ta bir otelin kumarhanesinde 2 milyon 200 bin lira kazandı. Hatta makinada bu kadar çok para kazandığını görünce de baygınlık geçirdi...

Kazandığı parayla da -ki zamanına göre baya büyük bir paradan bahsediyoruz- ancak borçlarını ödeyebildiğini açıkladı. Kumar hakkında da, mutlaka tanıdık gelecek, “Pişmanım ama son pişmanlık işe yaramıyor. Kumarda servet kaybettim. Herkese ibret olsun, insanlar alın terini kumarla heba etmesin.." açıklamasında bulunmuştu.

Kazandığı parayla da -ki zamanına göre baya büyük bir paradan bahsediyoruz- ancak borçlarını ödeyebildiğini açıkladı. Kumar hakkında da, mutlaka tanıdık gelecek, “Pişmanım ama son pişmanlık işe yaramıyor. Kumarda servet kaybettim. Herkese ibret olsun, insanlar alın terini kumarla heba etmesin.." açıklamasında bulunmuştu.

Buna rağmen kumardan vazgeçmeyen ve yine kendisini aynı bataklığa sürükleyen ünlü şarkıcı, 7 Haziran 2012'de solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden babasının acısıyla derinden sarsıldı.

Buna rağmen kumardan vazgeçmeyen ve yine kendisini aynı bataklığa sürükleyen ünlü şarkıcı, 7 Haziran 2012'de solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden babasının acısıyla derinden sarsıldı.

İki sene sonra da tüm aksiliklerin peş peşe geleceğinden bihaber çok aşık olduğunu dile getirdiği, 19 yaşındaki kendisinden 22 yaş küçük Chloe Loughnan'a 6 Haziran 2014'te "sonsuza dek evet" dedi.

İki sene sonra da tüm aksiliklerin peş peşe geleceğinden bihaber çok aşık olduğunu dile getirdiği, 19 yaşındaki kendisinden 22 yaş küçük Chloe Loughnan'a 6 Haziran 2014'te "sonsuza dek evet" dedi.

Kumar meselesi hiç bitmedi ama Chloe, baba kaybından sonra sarsılan Serdar Ortaç'a iyi gelmiş gibi duruyordu. Evliliklerinde bir ay dolmadan Serdar Ortaç apar topar hastaneye kaldırıldı ve temmuz 2014'te MS teşhisi kondu.

Kumar meselesi hiç bitmedi ama Chloe, baba kaybından sonra sarsılan Serdar Ortaç'a iyi gelmiş gibi duruyordu. Evliliklerinde bir ay dolmadan Serdar Ortaç apar topar hastaneye kaldırıldı ve temmuz 2014'te MS teşhisi kondu.

Üstelik hastalığından daha önce de haberdar olduğu ortaya çıktı. Serdar Ortaç'ın doktoru Emin Mindan, 'Serdar Ortaç'ı düğününden 4 gün önce evine gidip muayene ettim. MS hastasıydı. Acelesi olduğu için iki gün sonra geleceğini söyledi, gelmedi. Sonra özel bir hastaneye gitti, aynı şeyi söylediler' açıklamasında bulunmuştu.

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MS teşhisine, tonla kumar borcuna rağmen her şey çok yolunda gibi gözüküyordu. Diledikleri yere giden, ülke ülke gezen aşıkların arasındaki ilk çatırdama 2016 yılında Chloe'nin yurtdışında çalışmak isteyince yaşandı.

MS teşhisine, tonla kumar borcuna rağmen her şey çok yolunda gibi gözüküyordu. Diledikleri yere giden, ülke ülke gezen aşıkların arasındaki ilk çatırdama 2016 yılında Chloe'nin yurtdışında çalışmak isteyince yaşandı.

Serdar Ortaç, eşinin seyahati öncesi şunları söylemişti: 'Evlilikte yol ayrımına girdik. Karım Miami’den 400 bin dolara villa bulmuş İstinye’deki evimi satıp oradan ev almamızı Amerika’ya yerleşmemizi istiyor. Gidersem sokakta gitar mı çalacağım. Serdar Ortaç’ı orada kim takar? İşlerim kariyerim ne olacak?' Rakamlardan da anlayacağınız üzere keyifler gayet yerindeydi ama evlilik yavaş yavaş patlak veriyordu.

Zaman içerisinde birbirinden koptukları gözle görülür şekilde fark edildi fakat Chloe'nin yıllar sonra açıklayacağı üzere asıl olay Miami'de yaptığı kazanın ardından koptu.

Zaman içerisinde birbirinden koptukları gözle görülür şekilde fark edildi fakat Chloe'nin yıllar sonra açıklayacağı üzere asıl olay Miami'de yaptığı kazanın ardından koptu.

Chloe Loughnan'ın iddiasına göre Serdar Ortaç ölümden döndüğü günlerde konserlerini bahane ederek yanında olmamış, kazanın ardından da Chloe'ye bir daha hiç güzel olmayacağını ve onu yalnız bıraktığı için iyi ki de bu kazanın başına geldiğini söylemişti. Chloe'nin açıklamalarına göre evliliği sonlandırmaya kesin karar vermesine sebep olan olay buydu.

Büyük bir aşkla başlayan evlilik, 8 yıllık birlikteliğin ardından 2019 yılında sona erdi ve her şey tepetaklak gitmeye devam etti. Boşanmanın ardından daha evliliklerinin ilk günlerinde sıkıntıların başladığını söyleyen Chloe Loughnan, eski eşi Serdar Ortaç'ın Kıbrıs'a kumar oynamaya gittiği günlerde ailesinin yanına dönmesi sebebiyle suçlandığını, İrlanda’ya döndüğü zamanlarda Serdar Ortaç'ın kendisinin takılarını satıp kumar oynadığını vurguladı.

Büyük bir aşkla başlayan evlilik, 8 yıllık birlikteliğin ardından 2019 yılında sona erdi ve her şey tepetaklak gitmeye devam etti. Boşanmanın ardından daha evliliklerinin ilk günlerinde sıkıntıların başladığını söyleyen Chloe Loughnan, eski eşi Serdar Ortaç'ın Kıbrıs'a kumar oynamaya gittiği günlerde ailesinin yanına dönmesi sebebiyle suçlandığını, İrlanda’ya döndüğü zamanlarda Serdar Ortaç'ın kendisinin takılarını satıp kumar oynadığını vurguladı.

İkilinin arasındaki gerilim giderek yükseldi, geri alınmayacak sözler söylendi ve yıllar sürecek bir nafaka kavgasına girildi.

İkilinin arasındaki gerilim giderek yükseldi, geri alınmayacak sözler söylendi ve yıllar sürecek bir nafaka kavgasına girildi.

Gırtlağına kadar kumar borcu, aylık 700 bin TL nafaka, Chloe'nin eve gönderdiği hacizler derken Serdar Ortaç aynı sene kardeşi Serkan Ortaç'ın H1N1 virüsü kaptığını öğrendi.

Gırtlağına kadar kumar borcu, aylık 700 bin TL nafaka, Chloe'nin eve gönderdiği hacizler derken Serdar Ortaç aynı sene kardeşi Serkan Ortaç'ın H1N1 virüsü kaptığını öğrendi.
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Sonrası dik bir yokuş... Uzunca bir süre ortadan kaybolan Serdar Ortaç, 2023 yılında da kardeş acısını tattı.

Sonrası dik bir yokuş... Uzunca bir süre ortadan kaybolan Serdar Ortaç, 2023 yılında da kardeş acısını tattı.

4 yıl boyunca gördüğü enfeksiyon tedavisine yenik düşen Serkan Ortaç vefat ettiğinde, Serdar Ortaç'ın kardeşine son sözleri, "Kardeşimin sağlık durumu iyiyken işlerimin yoğunluğu nedeniyle ona vakit ayıramıyordum. ayıramıyordum. Şimdi o kadar pişmanım ki! 'Niye daha fazla yanında değildim?' diye kendimi suçlayıp duruyorum. Herkes ailesine, sevdiklerine zaman ayırsın. Sonra o büyük pişmanlık hiç geçmiyor. İnsanın üzerine çöküyor" olmuştu.

4 yıl boyunca gördüğü enfeksiyon tedavisine yenik düşen Serkan Ortaç vefat ettiğinde, Serdar Ortaç'ın kardeşine son sözleri, "Kardeşimin sağlık durumu iyiyken işlerimin yoğunluğu nedeniyle ona vakit ayıramıyordum. ayıramıyordum. Şimdi o kadar pişmanım ki! 'Niye daha fazla yanında değildim?' diye kendimi suçlayıp duruyorum. Herkes ailesine, sevdiklerine zaman ayırsın. Sonra o büyük pişmanlık hiç geçmiyor. İnsanın üzerine çöküyor" olmuştu.

Derken Serdar Ortaç ve TikTok yayınları başladı... Canlı yayında küfürler yağdıran, kadınları aşağılayıcı birçok hakarette bulunan, alkolü fazla kaçırdığı çok belli olan halleriyle skandal üstüne skandal açıklamalar yapan Serdar Ortaç, son durumuyla herkesi korkutmuş ve endişelendirmişti.

Derken Serdar Ortaç ve TikTok yayınları başladı... Canlı yayında küfürler yağdıran, kadınları aşağılayıcı birçok hakarette bulunan, alkolü fazla kaçırdığı çok belli olan halleriyle skandal üstüne skandal açıklamalar yapan Serdar Ortaç, son durumuyla herkesi korkutmuş ve endişelendirmişti.

Geçtiğimiz aylarda hem kumara hem sigaraya hem de alkole nihayet yeniden tövbe etmeye karar veren Serdar Ortaç, kumarda ne kadar kaybettiğiyle ilgili de bir açıklamada bulunmuş, "Rakam veremem ama 10-15 tane evim gitti. Ali Sami Yen Stadı’nın yanında gökdelen vardı o gitti" demişti.

Geçtiğimiz aylarda hem kumara hem sigaraya hem de alkole nihayet yeniden tövbe etmeye karar veren Serdar Ortaç, kumarda ne kadar kaybettiğiyle ilgili de bir açıklamada bulunmuş, "Rakam veremem ama 10-15 tane evim gitti. Ali Sami Yen Stadı’nın yanında gökdelen vardı o gitti" demişti.

Yayınlarda kumara defalarca lanet okuyan Serdar Ortaç, en son yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarında oynayınca tüm gözler ister istemez üzerine çevrildi.

Yayınlarda kumara defalarca lanet okuyan Serdar Ortaç, en son yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarında oynayınca tüm gözler ister istemez üzerine çevrildi.
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Tüm bunlar elbet bir noktada patlayacaktı... O da bugün oldu. Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında yasa dışı bahis kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

Tüm bunlar elbet bir noktada patlayacaktı... O da bugün oldu. Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında yasa dışı bahis kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'le beraber 20 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi.

Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'le beraber 20 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi.

Kapısına gelen polisleri duymayan ve kapıyı 30 dakika sonra açan Serdar Ortaç gözaltında. Yasa dışı bahis reklamını övme suçundan gözaltına alınan Ortaç da Mehmet Ali Erbil gibi sağlık sorunları nedeniyle savcıya ifade vereceği öğrenildi, geçtiğimiz saatlerde de adliyeye sevk edildi...

Kapısına gelen polisleri duymayan ve kapıyı 30 dakika sonra açan Serdar Ortaç gözaltında. Yasa dışı bahis reklamını övme suçundan gözaltına alınan Ortaç da Mehmet Ali Erbil gibi sağlık sorunları nedeniyle savcıya ifade vereceği öğrenildi, geçtiğimiz saatlerde de adliyeye sevk edildi...
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