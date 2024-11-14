X'te TT oldu: Zeynep Bastık Bir Sayfa Tarafından 'Yaşayan En Seksi Türk Kadını' Seçilince Olanlar Oldu!
X'te TT oldu: Zeynep Bastık Bir Sayfa Tarafından 'Yaşayan En Seksi Türk Kadını' Seçilince Olanlar Oldu!
People dergisi tarafından yapılan bir anket sonucu, oyuncu John Krasinski 2024'ün 'Yaşayan En Seksi Erkeği' seçildi. Amerikalı oyuncunun bu ünvanı almasından sonra sosyal medya epey hareketlenmişti. Bugün X'te (Twitter) ortalık bir kez daha karıştı. Nedeniyse Zeynep Bastık'ın '@baddiesglobals' adlı bir kullanıcı tarafından 'yaşayan en seksi Türk kadını' ilan edilmesi oldu. Sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcının seksapalitesini tartışmaya başlayınca olanlar oldu!
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Rol aldığı her yapımla beğeni toplayan dünyaca ünlü oyuncu John Krasinski, geçtiğimiz günlerde People dergisi tarafından 2024'ün 'Yaşayan En Seksi Erkeği' ünvanına layık görüldü.
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Hala Amerikalı oyuncunun yaşayan en seksi erkek seçilmesinin goygoyu dönerken sosyal medya bu kez Zeynep Bastık'la çalkalanmaya başladı.
Bir dönemler deri koltuğuna oturup cover yaptığı şarkılarla adını duyuran, daha sonra kariyerinde hızla yükselmeye başlayan ünlü şarkıcı bir anda X'te (Twitter) tt oluverdi.
Bunun nedeniyse '@baddiesglobals' adlı bir Twitter kullanıcısının "Zeynep Bastık, yaşayan en seksi Türk kadını seçildi" şeklinde yaptığı paylaşım oldu.
Söz konusu paylaşım kısa sürede etkileşim almaya başladı, hatta almaya da devam ediyor. Kimileri ünlü şarkıcının seksi olduğunu kabul edip iddiayı onaylarken...
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Kimileri de "Çok daha seksi kadınlar var" diyerek paylaşıma tepki gösterdi. Kullancılar arasında ufak atışmalar bile yaşandı.
Hadi gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlara birlikte bakalım:
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