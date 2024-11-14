X'te TT oldu: Zeynep Bastık Bir Sayfa Tarafından 'Yaşayan En Seksi Türk Kadını' Seçilince Olanlar Oldu!

People dergisi tarafından yapılan bir anket sonucu, oyuncu John Krasinski 2024'ün 'Yaşayan En Seksi Erkeği' seçildi. Amerikalı oyuncunun bu ünvanı almasından sonra sosyal medya epey hareketlenmişti. Bugün X'te (Twitter) ortalık bir kez daha karıştı. Nedeniyse Zeynep Bastık'ın '@baddiesglobals' adlı bir kullanıcı tarafından 'yaşayan en seksi Türk kadını' ilan edilmesi oldu. Sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcının seksapalitesini tartışmaya başlayınca olanlar oldu!