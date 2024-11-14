Birileri Feyz Alır mı? Emre Altuğ, Eski Eşi Çağla Şıkel'e Nafaka Ödemekle İlgili Açıklamasıyla Beğeni Topladı

Bir dönemin en popüler çiftleri arasında değerlendirilen Emre Altuğ ve Çağla Şıkel ikilisi 2015 yılında boşanmıştı. Evliliklerinden iki oğulları olan ikili ayrılsa da evlatları için sürekli bir arada. Duruşlarıyla bu konuda takdir topladıklarını da söylemek gerek. Zaman zaman eski eşiyle birlikte poz da veren Emre Altuğ önceki yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Çağla Şıkel'e nafaka ödeyip ödemediği merak edilen Altuğ'un 'yarış' açıklaması 'helal olsun!' dedirtti.