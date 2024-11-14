Birileri Feyz Alır mı? Emre Altuğ, Eski Eşi Çağla Şıkel'e Nafaka Ödemekle İlgili Açıklamasıyla Beğeni Topladı
Birileri Feyz Alır mı? Emre Altuğ, Eski Eşi Çağla Şıkel'e Nafaka Ödemekle İlgili Açıklamasıyla Beğeni Topladı
Bir dönemin en popüler çiftleri arasında değerlendirilen Emre Altuğ ve Çağla Şıkel ikilisi 2015 yılında boşanmıştı. Evliliklerinden iki oğulları olan ikili ayrılsa da evlatları için sürekli bir arada. Duruşlarıyla bu konuda takdir topladıklarını da söylemek gerek. Zaman zaman eski eşiyle birlikte poz da veren Emre Altuğ önceki yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Çağla Şıkel'e nafaka ödeyip ödemediği merak edilen Altuğ'un 'yarış' açıklaması 'helal olsun!' dedirtti.
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Bir dönemin magazin dünyasında damga vuran Çağla Şıkel ve Emre Altuğ ikilisi 4 senelik aşklarını 10 Ağustos 2008 tarihinde nikah masasına taşımıştı.
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Bir eğlence mekanında hayatlarını birleştiren popüler ikilinin bu evliliklerinden, Ekim 2009'da ilk oğulları Hüseyin Kuzey, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer dünyaya gelmişti.
Ünlü çift, yedi senelik evliliklerini 2015 yılında bitirme kararı almış ve mahkemeye başvurmuştu. 10 dakika süren bir duruşmayla boşanmalarının ardından mahkeme kararıyla çocukların velayeti anne Çağla Şıkel'e kalmıştı.
Boşanmalarının ardından sık sık bir araya gelen Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, ünlüler dünyasının örnek anne-babalarından oldu.
Hem şarkıcılık kariyerine devam eden bir yandan da Yalı Çapkını dizisinde rol alan Emre Altuğ, Etiler'de bir mekanda sahne almadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Kuzey ve Uzay için eski eşine nafaka ödeyip ödemediği merak edilen Altuğ, "Ben nafaka ödemiyorum çünkü biz tüm mal varlığımızı adil bir şekilde bölüştük. Çocuklarımızın masraflarını da ortak karşılıyoruz" açıklamasıyla beğeni topladı.
Çağla Şıkel'le boşanmış olsa da evlatları için bir uyum halinde olduğunun altını çizen Emre Altuğ'un "Eski eşimle, onların hayatını kolaylaştırmak ve en iyi eğitimi almalarını sağlamak için âdeta birbirimizle yarışıyoruz" sözleriyle 'Birileri feyz alır mı?' dedirtti.
İşte Emre Altuğ'un açıklaması:
Ünlü şarkıcı ve oyuncunun açıklamalarına gelen kullanıcı yorumlarından birkaçını da buradan görebilirsiniz:
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