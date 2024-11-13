Safiye Soyman Filtrenin Dozunu Epey Kaçırınca Dile Düşmekten Kurtulamadı!

Türk magazin dünyasının oldukça ikonik isimleri vardır; hareketleri, açıklamaları, kombinleri ve özel hayatları gibi birçok konuyla gündem oluyorlar. Bu isimlerin başında gelen ünlülerden biri de şüphesiz ki Safiye Soyman. Kendine has tarzı ve tavırlarıyla sıkça adından söz ettiren ünlü şarkıcı bu kez değişimiyle öne çıktı. Sosyal medya kullanımıyla dikkat çeken Safiye Soyman boğaz turu yaptı. Balıkçıları çeken Soyman'ın yüzündeki abartılı filtre de kullanıcıların diline düşmekten kurtulamadı.