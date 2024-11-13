Safiye Soyman Filtrenin Dozunu Epey Kaçırınca Dile Düşmekten Kurtulamadı!
Safiye Soyman Filtrenin Dozunu Epey Kaçırınca Dile Düşmekten Kurtulamadı!
Türk magazin dünyasının oldukça ikonik isimleri vardır; hareketleri, açıklamaları, kombinleri ve özel hayatları gibi birçok konuyla gündem oluyorlar. Bu isimlerin başında gelen ünlülerden biri de şüphesiz ki Safiye Soyman. Kendine has tarzı ve tavırlarıyla sıkça adından söz ettiren ünlü şarkıcı bu kez değişimiyle öne çıktı. Sosyal medya kullanımıyla dikkat çeken Safiye Soyman boğaz turu yaptı. Balıkçıları çeken Soyman'ın yüzündeki abartılı filtre de kullanıcıların diline düşmekten kurtulamadı.
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Şarkıları, eğlenceli halleri ve komik tavırlarıyla magazin dünyasının popüler isimlerinden biri olan Safiye Soyman ne yapsa dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
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Ünlü iş insanı Faik Öztürk'le 1999 yılından bu yana birlikte olan ünlü şarkıcının bu zaman neden biricik Faik'iyle evlenmediği zaman zaman merak konusu oluyordu.
Şu sıralar Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Seray Sever'le Dünya Güzellerim Tatilde programıyla izleyenleri kırıp geçiriyor kendisi. Safiye Soyman yıllar içindeki değimiş
Bildiğiniz üzere Safiye Soyman yıllar içindeki değişimi ve yaptırdığı estetik işlemleriyle de sıkça manşetlerde yer alıyor.
Geçtiğimiz sosyal medya hesabından İstanbul'da boğazın keyfini çıkarttığı anları paylaşan Safiye Soyman'ın abartılı filtresiyse dile düşmekten kurtulamadı.
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O anları da buradan izleyebilirsiniz...
Gelin Safiye Soyman'ın abartılı filtresine gelen yorumları beraber görelim:
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