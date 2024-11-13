Tansu Dayan, Icardi'yi Aldatıp Milleti Sinir Eden Wanda Nara'ya Hepimizin Söylemek İstediğini Söyledi!
Tansu Dayan, Icardi'yi Aldatıp Milleti Sinir Eden Wanda Nara'ya Hepimizin Söylemek İstediğini Söyledi!
Galatasaray'ın kıymetlisi Icardi ve Wanda Nara arasında yaşananlar tüm Türkiye'nin merakla takip ettiği magazin olaylarından birine dönüştü. Her geçen gün farklı bir skandalın ortaya çıktığı konu sürekli sarpa sarıyor. Aldatmaların kol gezdiği, hatta 'hamilelik' iddialarının öne sürüldüğü kaosta Icardi, destekçi kitlesini epey büyüttü. L-Gante'yle aşkı yüzünden topa tutulan Wanda ise pek çok kişiyi kızdırdı. Suların iyice kaynadığı bu gündemde konuya dahil olan Tansu Dayan, Seda Sayan'ın sesiyle içimizden geçenleri söyledi.
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki çalkantılı ilişkide sular bir türlü durulmuyor! "Ayrılacaklar mı yoksa barışacaklar mı?" diye tartışmalar devam ederken Wanda'nın L-Gante adımı bazı ipleri tamamen kopardı.
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10 yıllık ilişkilerini kurtarma çabasına girdikleri dönemde Wanda'nın Arjantinli rapçiyle canlı yayında öpüşüp aşkını ilan etmesiyle ortalık bir kez daha karıştı.
Yaşananların ardından gözden düşen 'yenge'nin ardından Icardi'ye olan destek günden güne büyüdü. Kendisi sadece Galatasaray taraftının da desteğini almadı bu süreçte...
Son bombalardan biri de önceki gün patladı, Wanda'nın yazar bir arkadaşına L-Gante'yle uzun yıllardır aşk yaşadığını itiraf ettiği ortaya çıktı!
Wanda'yla beraber canlı yayın açan L-Gante'nin "En büyük Fenerbahçe" demesi de favori yıldızlarına karşı yapılanlar yüzünden tepkili olan sarı-kırmızılı taraftarı iyice çileden çıkardı.
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Tüm bu yaşanaların ardından devreye Tansu Dayan girdi. Instagram hesabından "Icardimize yaptıklarına daha fazla dayanamadım, Wanda’yı arayıp ağzıma geleni saydım. Suratıma kapattı hemen" notuyla paylaşım yapan Tansu, pek çok kişinin söylemek istediklerini söyledi.
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Tansu Dayan'ın Seda Sayan'ın sesiyle Wanda Nara'ya laf saydığı anlar yorum yağmuruna tutuldu...
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