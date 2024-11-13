Tansu Dayan, Icardi'yi Aldatıp Milleti Sinir Eden Wanda Nara'ya Hepimizin Söylemek İstediğini Söyledi!

Galatasaray'ın kıymetlisi Icardi ve Wanda Nara arasında yaşananlar tüm Türkiye'nin merakla takip ettiği magazin olaylarından birine dönüştü. Her geçen gün farklı bir skandalın ortaya çıktığı konu sürekli sarpa sarıyor. Aldatmaların kol gezdiği, hatta 'hamilelik' iddialarının öne sürüldüğü kaosta Icardi, destekçi kitlesini epey büyüttü. L-Gante'yle aşkı yüzünden topa tutulan Wanda ise pek çok kişiyi kızdırdı. Suların iyice kaynadığı bu gündemde konuya dahil olan Tansu Dayan, Seda Sayan'ın sesiyle içimizden geçenleri söyledi.