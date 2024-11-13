Kafalar Ekibi Üyesi Atakan Özyurt ve Biricik Eşi Selen Kaldırım Özyurt'un Bebekleri Dünyaya Geldi!

'Aylar süren hamilelik serüvenimde dönüp fotoğraflara baktığımda gördüğüm tek şey mutlu ve heyecanlı bir kadın oldu, ne mutlu bana, çok şükür sevdiklerime, desteklerine.. bu da bu aylara tatlı bir veda postu olsun... Ben İnanılmaz eğlendim! tekrar Latife için görüşmek üzere😂✌🏻'