Kafalar Ekibi Üyesi Atakan Özyurt ve Biricik Eşi Selen Kaldırım Özyurt'un Bebekleri Dünyaya Geldi!
Kafalar Ekibi Üyesi Atakan Özyurt ve Biricik Eşi Selen Kaldırım Özyurt'un Bebekleri Dünyaya Geldi!
YouTube'a içerik üreten sosyal medya fenomeni Atakan Özyurt sevenlerini oldukça mutlu eden bir haberle gündeme geldi. Popüler fenomen 2022 yılında evlendiği Selen Kaldırım'la bir bebek bekliyordu. Özyurt çifti müjdeli haberi akşam saatlerinde Instagram hesaplarından paylaştı. Atakan ve Selen oğullarının dünyaya geldiğini çok özel bir kareyle duyurdu. Hadi gelin detayları birlikte görelim...
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Atakan Özyurt'u yakın arkadaşları Bilal Hancı ve Fatih Yasin'le birlikte yönettiği Kafalar ekibinden tanıyoruz. Milyonlarca abonesi olan Kafalar Türkiye'nin en çok takip edilen kanallarından biri şüphesiz.
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Uzun zamandır ürettiği içerikler ve sempatik halleriyle sosyal medyanın sevilen isimleri arasında yer alan Atakan Özyurt, 12 Şubat 2022 tarihinde Selen Kaldırım'la hayatını birleştirmişti.
Eğlenceli anlarını sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşan Özyurt çifti kısa sürede büyük bir takipçi kitlesi elde etmişti.
Komik halleriyle takipçilerini kırıp geçiren ikili geçtiğimiz mayıs ayında bebek beklediklerini haberini "Hamileyiz!" diyerek duyurmuştu.
Selen Özyurt müjdeli haberin ardından sosyal medya hesaplarından bol bol hamile pozları paylaşmaya başlamıştı.
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Hatta geçtiğimiz günlerde bu pozlarıyla bir 'hamilelik dump' paylaşan fenomen "Aynı bedende son günler.. Hayatımın en heyecanlı, en özel 9 ayının sonuna geldik. Yavrumuzu kucağımıza almak için gün hatta saat sayıyoruz:)" demişti.
Ve beklenen gün geldi! Atakan Özyurt ve Selen Kaldırım Özyurt çifti biricik oğulları Aren Ata'yı geçtiğimiz saatlerde kucağına aldı. Tarifsiz duygularını ise bu poza yazdıkları "17:45, hayat durdu, biz anne baba olduk... ❤️" notuyla duyurdular.
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