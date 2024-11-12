Cem Davran Ödül Üstüne Ödül Aldığı İçin Fena Şekilde Eleştirilen Hande Erçel'i Yine Göklere Çıkardı!
Cem Davran Ödül Üstüne Ödül Aldığı İçin Fena Şekilde Eleştirilen Hande Erçel'i Yine Göklere Çıkardı!
Son günlerin en çok konuşulan ünlü isimleri başında gelen Hande Erçel ödül üzerine ödül alıyor. Kendisi, geçtiğimiz akşam Harper's Bazaar Türkiye gecesine de damga vurdu. Erçel özel törende ‘Yılın Dijital Yıldızı’ ödülüne layık görüldü. Son dönemlerde yeni projesi yayınlanmayan Erçel'in bu kadar çok ödül alması tepki topladı. Cem Davran'sa 'prensesi' Hande Erçel'e yine ve yeniden desteğini gösterdi!
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Güneşin Kızları dizisinde hayat verdiği 'Selin' karakteriyle hayatımıza giren Hande Erçel, kariyeri ve oyunculuk yetenekleri yüzünden sıkça tartışma konusu oluyor biliyorsunuz.
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Son olarak 'Bambaşka Biri' dizisiyle ekranlara gelen Erçel'in Burak Deniz'le başrolünü paylaştığı yapımın 16. bölümle final yapması da çok konuşulmuştu.
Finalin ardından sadece Hakan Sabancı'yla olan aşk hayatı, sosyal medyadaki paylaşımları ve reklam iş birlikleriyle adından söz ettirdi desek yeridir.
Bu dönemde sıkça eleştiri yağmuruna tutulan Erçel'e desteğini esirgemeyen isimler de var elbette. Bunların başında da 'Bambaşka Biri'ndeki rol arkadaşı Cem Davran!
Davran, Çarkıfelek yarışmasında konuk ettiği Hande Erçel'e "Bana göre gerçek bir prenses, benim prensesim. Bana göre bir sürü insanın da prensesi. Çok güzel; güzellik başka bir şey, müthiş bir oyunculuk yeteneği var, kalbi var, yüreği var" diyerek övgüler yağdırmıştı.
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Belki denk gelmişsinizdir, Hande Erçel önceki akşam düzenlenen ‘Harper’s Bazaar Women of the Year 2024’ gecesinde “Yılın Dijital Yıldızı” ödülünü aldı.
Cem Davran, söz konusu eleştirilerin ardından ödül töreni kombinini Instagram hesabından paylaşan Erçel'e desteğe koştu.
Ünlü oyuncu Davran, Hande Erçel'i "Tebrik ederim güzel prensesim, her ödülü hak ediyorsun bunu bil, yürü özgürce, sadece yüreğini dinle.🙏" diyerek övdü.
Hande Erçel de bu yoruma "Canım Cem abim ❤️" diyerek karşılık verdi.
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