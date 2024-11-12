Cem Davran Ödül Üstüne Ödül Aldığı İçin Fena Şekilde Eleştirilen Hande Erçel'i Yine Göklere Çıkardı!

Son günlerin en çok konuşulan ünlü isimleri başında gelen Hande Erçel ödül üzerine ödül alıyor. Kendisi, geçtiğimiz akşam Harper's Bazaar Türkiye gecesine de damga vurdu. Erçel özel törende ‘Yılın Dijital Yıldızı’ ödülüne layık görüldü. Son dönemlerde yeni projesi yayınlanmayan Erçel'in bu kadar çok ödül alması tepki topladı. Cem Davran'sa 'prensesi' Hande Erçel'e yine ve yeniden desteğini gösterdi!