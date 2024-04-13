Cem Davran'ın Hande Erçel'i Övmelere Bir Türlü Doyamaması "En Yakın Arkadaşımı Savunurken Ben" Dedirtti
Cem Davran'ın Hande Erçel'i Övmelere Bir Türlü Doyamaması "En Yakın Arkadaşımı Savunurken Ben" Dedirtti
Oyunculuğu ile birçok kez eleştirilerin odağı olan Hande Erçel, geçtiğimiz saatlerde sunuculuğunu Cem DAvran'ın üstlendiği Çarkıfelek programına konuk oldu. Cem Davran'ın abartılı Hande Erçel övgüleri sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.
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Televizyon ve magazin dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Hande Erçel'i hepimiz tanıyoruz.
Hayatımıza 2014 yılında giren Hande Erçel, kariyerine başladığı günden bu yana gerek oyunculuğu gerek özel hayatı gerek ise stili yüzünden binbir çeşit eleştiriye maruz kalan isimlerden bir tanesi biliyorsunuz ki.
Ünlü oyuncu en son rol aldığı "Bambaşka Biri" dizisindeki performansı ile eleştiri yağmuruna tutulmuştu hatırlarsanız. Sonra da Erçel'in aşk haberleri gündemde bomba etkisi yaratmış ve ünlü oyuncunun ilişkisini eleştirmeyen kalmamıştı.
Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkisi, tarzı, oyunculuğu hatta kızıla boyadığı saçları bile eleştirilen ünlü oyuncu geçtiğimiz saatlerde Cem Davran'ın sunuculuğunu üstlendiği Çarkıfelek programına konuk oldu.
Davran'ın Erçel'i seyirciye sunarken söylediği "Bana göre gerçek bir prenses, benim prensesim. Bana göre bir sürü insanın da prensesi. Çok güzel; güzellik başka bir şey, müthiş bir oyunculuk yeteneği var, kalbi var, yüreği var." sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.
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İşte o anlar 👇🏻
Ünlü sunucu Cem Davran'ın Hande Erçel hakkındaki abartılı övgüleri sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü! Özellikle de Davran'ın "müthiş oyunculuk" açıklamaları resmen dalga konusu oldu.
Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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Siz Cem Davran'ın Hande Erçel'e söylediği övgü dolu sözler için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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