Cem Davran'ın Hande Erçel'i Övmelere Bir Türlü Doyamaması "En Yakın Arkadaşımı Savunurken Ben" Dedirtti

Oyunculuğu ile birçok kez eleştirilerin odağı olan Hande Erçel, geçtiğimiz saatlerde sunuculuğunu Cem DAvran'ın üstlendiği Çarkıfelek programına konuk oldu. Cem Davran'ın abartılı Hande Erçel övgüleri sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.