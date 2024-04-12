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Serenay Sarıkaya'nın GQ Global Creativity Awards Gecesinde Giydiği Elbisenin Dekoltesi Dillere Fena Düştü!

Serenay Sarıkaya'nın GQ Global Creativity Awards Gecesinde Giydiği Elbisenin Dekoltesi Dillere Fena Düştü!

Serenay Sarıkaya
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
12.04.2024 - 17:00

GQ Türkiye'nin bu yıl ilk kez verilecek GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü almak için New York'a uçan Serenay Sarıkaya'nın ödül gecesinde giydiği elbisenin dekoltesi dillere fena düştü!

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Aurası ve güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Serenay Sarıkaya'yı hepimiz tanıyoruz.

Aurası ve güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Serenay Sarıkaya'yı hepimiz tanıyoruz.

En son Aile dizisindeki Devin rolüyle ortalığı ayağa kaldıran Serenay Sarıkaya, şimdilerde tatilin keyfini çıkartıyor.

En son Aile dizisindeki Devin rolüyle ortalığı ayağa kaldıran Serenay Sarıkaya, şimdilerde tatilin keyfini çıkartıyor.

Ünlü oyuncu ekranlardan uzak kalsa bile özel hayatı ile hala konuşulmaya devam ediyor biliyorsunuz ki! Hala tam bir açıklama olmasa da Sarıkaya'nın ismi sık sık yıldızı yeni parlayan Mert Demir ile anılıyor.

Ünlü oyuncu ekranlardan uzak kalsa bile özel hayatı ile hala konuşulmaya devam ediyor biliyorsunuz ki! Hala tam bir açıklama olmasa da Sarıkaya'nın ismi sık sık yıldızı yeni parlayan Mert Demir ile anılıyor.

Tatilini yeni sonlandıran ünlü oyuncu bu yıl ilki ona verilecek olan GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü almak için bu sefer de New York'a gitti!

Tatilini yeni sonlandıran ünlü oyuncu bu yıl ilki ona verilecek olan GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü almak için bu sefer de New York'a gitti!

Ünlü oyuncunun ödül gecesinde giydiği elbisesinin göğüs dekoltesi sosyal medyada gündem oldu!

Ünlü oyuncunun ödül gecesinde giydiği elbisesinin göğüs dekoltesi sosyal medyada gündem oldu!
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Gelin, Serenay Sarıkaya'nın göğüs dekoltesine kim ne demiş birlikte bakalım!

Gelin, Serenay Sarıkaya'nın göğüs dekoltesine kim ne demiş birlikte bakalım!

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Siz Serenay Sarıkaya'nın göğüs dekoltesini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz Serenay Sarıkaya'nın göğüs dekoltesini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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