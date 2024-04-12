Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Kerimcan Durmaz'ın Annesinin Oğlunun Sakallı Halini Övmelere Doyamadığı Anlar Dillere Fena Düştü!

Kerimcan Durmaz'ın Annesinin Oğlunun Sakallı Halini Övmelere Doyamadığı Anlar Dillere Fena Düştü!

Kerimcan Durmaz
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
12.04.2024 - 10:36

Yaptığı her paylaşımla sosyal medyayı sallayan Kerimcan Durmaz'ın değişimi son dönemin en popüler konularından biri. Bu sefer de sakal bırakan ünlü isimin annesinin oğlunu 'erkeğim' diyerek övdüğü anlar gündeme geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir dönemin en çok konuşulan fenomenlerinden biri şüphesiz ki Kerimcan Durmaz! Kendisi son dönemlerde her ne kadar kaoslardan ve gündemden uzak durmaya karar vermiş olsa da şimdilerde yakın dostu Samet Liçina ile birlikte çektiği videolarla sosyal medyayı sallıyor.

Bir dönemin en çok konuşulan fenomenlerinden biri şüphesiz ki Kerimcan Durmaz! Kendisi son dönemlerde her ne kadar kaoslardan ve gündemden uzak durmaya karar vermiş olsa da şimdilerde yakın dostu Samet Liçina ile birlikte çektiği videolarla sosyal medyayı sallıyor.

Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina ikilisinin birlikte olduğu her anın bir kahkaha şöleni olduğunu zaten biliyoruz ama dinlenmek ikisine de iyi gelmiş olacak ki geri dönüşleri sosyal medyada adeta bomba etkisi yarattı.

Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina ikilisinin birlikte olduğu her anın bir kahkaha şöleni olduğunu zaten biliyoruz ama dinlenmek ikisine de iyi gelmiş olacak ki geri dönüşleri sosyal medyada adeta bomba etkisi yarattı.

İkilinin eğlenceli anlarının yanısıra dikkat çeken bir diğer husus Kerimcan Durmaz'ın sık sık geçirdiği eril enerji ataklarıydı hatırlarsanız. Hatta Durmaz'ın maço taklitleri ile başlayan bu furya annesinin torun isteği ile gittikçe büyümüştü!

İkilinin eğlenceli anlarının yanısıra dikkat çeken bir diğer husus Kerimcan Durmaz'ın sık sık geçirdiği eril enerji ataklarıydı hatırlarsanız. Hatta Durmaz'ın maço taklitleri ile başlayan bu furya annesinin torun isteği ile gittikçe büyümüştü!

Biz herhalde dalga geçiyor diye düşünürken Kerimcan Durmaz'ın eril atakları her geçen gün biraz daha arttı! Hatta bu mevzu tespihli fotoğraflar paylaşmaktan sakal bırakmaya kadar gitti.

Biz herhalde dalga geçiyor diye düşünürken Kerimcan Durmaz'ın eril atakları her geçen gün biraz daha arttı! Hatta bu mevzu tespihli fotoğraflar paylaşmaktan sakal bırakmaya kadar gitti.

Kerimcan Durmaz sakallı yeni imajı ile birçok kişiye de kendine hayran bıraktı biliyorsunuz ki. O isimlerden bir tanesi de tabii ki annesi oldu!

Kerimcan Durmaz sakallı yeni imajı ile birçok kişiye de kendine hayran bıraktı biliyorsunuz ki. O isimlerden bir tanesi de tabii ki annesi oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kerimcan Durmaz'ın annesinin oğlunun sakallı halini "erkeğim" diyerek sevmesi dillere fena düştü!

Kerimcan Durmaz'ın annesinin oğlunun sakallı halini "erkeğim" diyerek sevmesi dillere fena düştü!

İşte o anlar 👇🏻

Gelin, Kerimcan Durmaz ve annesinin eğlenceli anlarına kim ne demiş birlikte bakalım!

Gelin, Kerimcan Durmaz ve annesinin eğlenceli anlarına kim ne demiş birlikte bakalım!
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Siz anne oğulun eğlenceli anları için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇🏻

Siz anne oğulun eğlenceli anları için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇🏻

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?