Kerimcan Durmaz'ın Annesinin Oğlunun Sakallı Halini Övmelere Doyamadığı Anlar Dillere Fena Düştü!
Kerimcan Durmaz'ın Annesinin Oğlunun Sakallı Halini Övmelere Doyamadığı Anlar Dillere Fena Düştü!
Yaptığı her paylaşımla sosyal medyayı sallayan Kerimcan Durmaz'ın değişimi son dönemin en popüler konularından biri. Bu sefer de sakal bırakan ünlü isimin annesinin oğlunu 'erkeğim' diyerek övdüğü anlar gündeme geldi.
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Bir dönemin en çok konuşulan fenomenlerinden biri şüphesiz ki Kerimcan Durmaz! Kendisi son dönemlerde her ne kadar kaoslardan ve gündemden uzak durmaya karar vermiş olsa da şimdilerde yakın dostu Samet Liçina ile birlikte çektiği videolarla sosyal medyayı sallıyor.
Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina ikilisinin birlikte olduğu her anın bir kahkaha şöleni olduğunu zaten biliyoruz ama dinlenmek ikisine de iyi gelmiş olacak ki geri dönüşleri sosyal medyada adeta bomba etkisi yarattı.
İkilinin eğlenceli anlarının yanısıra dikkat çeken bir diğer husus Kerimcan Durmaz'ın sık sık geçirdiği eril enerji ataklarıydı hatırlarsanız. Hatta Durmaz'ın maço taklitleri ile başlayan bu furya annesinin torun isteği ile gittikçe büyümüştü!
Biz herhalde dalga geçiyor diye düşünürken Kerimcan Durmaz'ın eril atakları her geçen gün biraz daha arttı! Hatta bu mevzu tespihli fotoğraflar paylaşmaktan sakal bırakmaya kadar gitti.
Kerimcan Durmaz sakallı yeni imajı ile birçok kişiye de kendine hayran bıraktı biliyorsunuz ki. O isimlerden bir tanesi de tabii ki annesi oldu!
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Kerimcan Durmaz'ın annesinin oğlunun sakallı halini "erkeğim" diyerek sevmesi dillere fena düştü!
İşte o anlar 👇🏻
Gelin, Kerimcan Durmaz ve annesinin eğlenceli anlarına kim ne demiş birlikte bakalım!
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Siz anne oğulun eğlenceli anları için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇🏻
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