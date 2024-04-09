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Tanımak Neredeyse İmkansız: Günümüz Siyasetçilerinin Ağzınızı Bir Karış Açık Bırakacak Gençlik Halleri

Tanımak Neredeyse İmkansız: Günümüz Siyasetçilerinin Ağzınızı Bir Karış Açık Bırakacak Gençlik Halleri

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
09.04.2024 - 11:47

Türk siyasetinde önemli rol oynayan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener gibi birçok ünlü siyasetçinin gençlik fotoğrafları ağzınızın bir karış açık kalmasını sağlayacak!

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1. Ali Babacan

1. Ali Babacan

2. Kemal Kılıçdaroğlu

2. Kemal Kılıçdaroğlu

3. Devlet Bahçeli

3. Devlet Bahçeli

4. Ahmet Davutoğlu

4. Ahmet Davutoğlu

5. Mustafa Sarıgül

5. Mustafa Sarıgül
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6. Muharrem İnce

6. Muharrem İnce

7. Meral Akşener

7. Meral Akşener

8. Recep Tayyip Erdoğan

8. Recep Tayyip Erdoğan

9. Temel Karamollaoğlu

9. Temel Karamollaoğlu

10. Mansur Yavaş

10. Mansur Yavaş

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