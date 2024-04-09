Tanımak Neredeyse İmkansız: Günümüz Siyasetçilerinin Ağzınızı Bir Karış Açık Bırakacak Gençlik Halleri
Tanımak Neredeyse İmkansız: Günümüz Siyasetçilerinin Ağzınızı Bir Karış Açık Bırakacak Gençlik Halleri
Türk siyasetinde önemli rol oynayan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener gibi birçok ünlü siyasetçinin gençlik fotoğrafları ağzınızın bir karış açık kalmasını sağlayacak!
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1. Ali Babacan
2. Kemal Kılıçdaroğlu
3. Devlet Bahçeli
4. Ahmet Davutoğlu
5. Mustafa Sarıgül
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6. Muharrem İnce
7. Meral Akşener
8. Recep Tayyip Erdoğan
9. Temel Karamollaoğlu
10. Mansur Yavaş
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