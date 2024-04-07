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Dibine Kadar Doğallığı Savunuyorlar: Yüzüne İğne Bile Değdirmeyen ve Hiç Estetiği Olmayan Ünlü İsimler!

Dibine Kadar Doğallığı Savunuyorlar: Yüzüne İğne Bile Değdirmeyen ve Hiç Estetiği Olmayan Ünlü İsimler!

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
07.04.2024 - 15:31

Estetik furyasının başını alıp gittiği ve neredeyse herkesin birbirine benzemeye başladığı son dönemlerde estetiğe sonuna kadar karşı çıkan ve hiç estetiği olmayan ünlülere gelin birlikte bakalım!

Kaynak: https://10haber.net/yazarlar/muge-dag...
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Estetik karşıtlığı Hazar Ergüçlü'ye 'Dilber' rolünü kaptırmış!

Estetik karşıtlığı Hazar Ergüçlü'ye 'Dilber' rolünü kaptırmış!

Son dönem reytinglerini kırıp geçiren İnci Taneleri'nde Yılmaz Erdoğan'ın Dilber rolü için düşündüğü tek isim Hazar Ergüçlü'ymüş. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise Ergüçlü'nün bugüne kadar yüzüne botoks bile yaptırmamış olması!

Cansu Dere de estetiğe karşı olanlardan. Özellikle de set aralarında!

Cansu Dere de estetiğe karşı olanlardan. Özellikle de set aralarında!

Ünlü oyuncunun en büyük prensiplerinden bir tanesi dizi çekimleri devam ederken doğallığını korumak. Dizilerin sezon tatilinde ise ünlü oyuncu yüzüne sadece vitamin iğneleri uygulatıyor.

Serenay Sarıkaya'nın tek estetiği silikon!

Serenay Sarıkaya'nın tek estetiği silikon!

Söylentilere göre de ünlü oyuncu silikonlarından kurtulmak için Aile dizisinin çekimlerinin sona ermesini beklemiş.

Gökçe Bahadır'ın burun ve diş estetiği var ama...

Gökçe Bahadır'ın burun ve diş estetiği var ama...

Ünlü oyuncu estetiklerinden hiç memnun değil. Alnındaki çizgiler ve kaz ayakları için ise ünlü oyuncu onları sevdiğini ve kendine yakıştırdığını söylüyor.

Neslihan Atagül, gözaltı torbalarını almak isteyen estetikçileri reddediyor!

Neslihan Atagül, gözaltı torbalarını almak isteyen estetikçileri reddediyor!

Ağlama sahnelerinde yüzüne makyaj bile yaptırmayan ünlü oyuncu gözaltı torbaları için 'Onları o kadar seviyorum ki eğer aldırırsam Neslihan olmam' diyor.

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Beren Saat de estetikçileri reddeden ünlülerden!

Beren Saat de estetikçileri reddeden ünlülerden!

Yüzüne cilt bakımı haricinde hiçbir şey yaptırmayan ünlü oyuncunun tek estetiği dişlerinde.

Özge Özpirinçci de estetiği sevmiyor.

Özge Özpirinçci de estetiği sevmiyor.

Dişlerini sıktığı için çenesine botoks yaptırdığını itiraf eden ünlü oyuncu göz çevresi ve alnındaki kırışıklıklar için hiçbir operasyon geçirmiyor. Hatta ünlü oyuncunun estetik yaptır diyenleri terslemişliği bile var!

Merve Dizdar, estetik baskısına direniyor.

Merve Dizdar, estetik baskısına direniyor.

Bir dönem kaşları ve dişleri yüzünden çok baskı gördüğünü itiraf eden ünlü oyuncu estetik yaptırırsa bambaşka birine dönüşeceğini düşünen isimlerden.

Estetiğe karşı olan ünlü oyuncu Özgü Namal, çoğu sahnede yüzüne makyaj bile yaptırmıyor!

Estetiğe karşı olan ünlü oyuncu Özgü Namal, çoğu sahnede yüzüne makyaj bile yaptırmıyor!

Farah Zeynep Abdullah'ın yüzüne iğne bile değmemiş!

Farah Zeynep Abdullah'ın yüzüne iğne bile değmemiş!

Estetiğe çok karşı olan ünlü oyuncuyu arkadaşları cilt bakımına bile götüremiyormuş. Hatta burnunun sürekli estetik olduğu konuşulan ünlü oyuncunun botoksu bile yokmuş.

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Tuba Büyüküstün, kaşlarını bile aldırmıyor!

Tuba Büyüküstün, kaşlarını bile aldırmıyor!

'Yüzümle oynamak sahip olduğum şeyi kaybetmek gibi geliyor' diyen ünlü oyuncu doğallıktan yana olduğunu ve iğneden bile korktuğunu söylüyor.

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