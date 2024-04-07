Dibine Kadar Doğallığı Savunuyorlar: Yüzüne İğne Bile Değdirmeyen ve Hiç Estetiği Olmayan Ünlü İsimler!

Son dönem reytinglerini kırıp geçiren İnci Taneleri'nde Yılmaz Erdoğan'ın Dilber rolü için düşündüğü tek isim Hazar Ergüçlü'ymüş. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise Ergüçlü'nün bugüne kadar yüzüne botoks bile yaptırmamış olması!