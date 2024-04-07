Dibine Kadar Doğallığı Savunuyorlar: Yüzüne İğne Bile Değdirmeyen ve Hiç Estetiği Olmayan Ünlü İsimler!
Dibine Kadar Doğallığı Savunuyorlar: Yüzüne İğne Bile Değdirmeyen ve Hiç Estetiği Olmayan Ünlü İsimler!
Kaynak: https://10haber.net/yazarlar/muge-dag...
Estetik furyasının başını alıp gittiği ve neredeyse herkesin birbirine benzemeye başladığı son dönemlerde estetiğe sonuna kadar karşı çıkan ve hiç estetiği olmayan ünlülere gelin birlikte bakalım!
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Estetik karşıtlığı Hazar Ergüçlü'ye 'Dilber' rolünü kaptırmış!
Cansu Dere de estetiğe karşı olanlardan. Özellikle de set aralarında!
Serenay Sarıkaya'nın tek estetiği silikon!
Gökçe Bahadır'ın burun ve diş estetiği var ama...
Neslihan Atagül, gözaltı torbalarını almak isteyen estetikçileri reddediyor!
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Merve Dizdar, estetik baskısına direniyor.
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