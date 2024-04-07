Kaos Dünyasında Geçmişe Dönüyoruz: Türk Edebiyatı Hakkında Daha Önce Hiç Duymadığınız Dedikodular!

Aziz Nesin vakıfta bulunan çocuklara şöyle söylermiş: 'her biriniz tabağında bir tane pirinç tanesi bırakırsa, kırk pirinç tanesi eder, bir tane daha çocuk doyar onunla'

Bu cümlede bir şey yok diyecekler elbette vardır. Haklılar da ama daha bitmedi. Nesin, gazetelerin boş kalan kısımlarını not kağıdı olarak kullanır, yazılarını ise mutlaka kurşun kalemle yazarmış ki sonra silip yeniden başka şeyler yazabilsin.

Peki şimdi siz karar verin! Aziz Nesin cimri mi tutumlu mu?