Duştan Sonraki Vücut Bakımında Atlamaman Gereken 10 Adım
Duştan Sonraki Vücut Bakımında Atlamaman Gereken 10 Adım
Duş sonrası bakım önemli bakımlardan. İhmal edilmemesi gereken bu bakım için yapman gerekenleri senin için yazdık! Duş sonrası bakımın nasıl yapılacağını merak ediyorsan seni içeriğe alalım!
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1. Duş sonrası bakım aslında kurulama kısmında başlıyor.
2. Fazla suyu cildinden arındırdıktan sonra iş güzelce nemlendirmede.
3. Vücut bakımında en çok ihmal edilen yerler eller. O yüzden onlara özel bir bakım gerek.
4. Ayak bakımı da el bakımı gibi çok ihmal edilen bakımlardan.
5. El ve ayak bakımını yaptık. Şimdi sıra tırnak bakımında.
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6. Duş sonrası vücut bakımının en önemli adımlarından biri de peeling.
7. Duş sonrası bakım için vücut yağlarını kullanmak mümkün.
8. Nasılsa duşumu aldım, mis gibi kokuyorum diye düşünmeyin!
9. Duş sonrası için cilt bakımı uygun bir zaman.
10. Duşunu yaptıktan sonra cildine maske de uygulayabilirsin.
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