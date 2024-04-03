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Duştan Sonraki Vücut Bakımında Atlamaman Gereken 10 Adım

etiket Duştan Sonraki Vücut Bakımında Atlamaman Gereken 10 Adım

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
03.04.2024 - 16:01

Duş sonrası bakım önemli bakımlardan. İhmal edilmemesi gereken bu bakım için yapman gerekenleri senin için yazdık! Duş sonrası bakımın nasıl yapılacağını merak ediyorsan seni içeriğe alalım!

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1. Duş sonrası bakım aslında kurulama kısmında başlıyor.

Duştan çıktıktan sonra yumuşak bir havluyla kurulanman gerek. Sert ve pamuk olmayan havlularla kurulama yaptığında cildini tahriş etme ihtimalin çok yüksek. O yüzden bakım öncesi kurulamaya çok dikkat etmen gerek!

2. Fazla suyu cildinden arındırdıktan sonra iş güzelce nemlendirmede.

Duştan çıkar çıkmaz nemlendirme yapmalısın. Vücudun hazır nemliyken nemlendirici uygulamak cildinin nem dengesini korumak için önemli. Nemlendirme uygulamak için alacağın ürünün cilt tipine uygun olmasına dikkat etmelisin.

3. Vücut bakımında en çok ihmal edilen yerler eller. O yüzden onlara özel bir bakım gerek.

Vücut bakımını yaparken el bakımını ihmal etmemelisin. Bunun için ellere özel üretilen bakım ürünlerini veya maskeleri kullanabilirsin. Ellerin bakımını duş sonrası rutinin haline getirmen gerek!

4. Ayak bakımı da el bakımı gibi çok ihmal edilen bakımlardan.

Ayak bakımı için yapman gereken ayaklara özel nemlendiriciler kullanmak. Eğer cildin kuru bir ciltse o zaman nemlendirici özelliği yüksek ürünler sana daha uygun olabilir. Topuklarda çatlak sorunu yaşıyorsan ayak maskelerini bakım rutinine dahil edebilirsin.

5. El ve ayak bakımını yaptık. Şimdi sıra tırnak bakımında.

Tırnak bakımı her zaman yaptığımız tırnak kesiminin ötesinde bir bakım. Tırnakları kesip temizledikten sonra törpü de yapman gerek. Burada tırnak etlerine de bakım yapılmalı. Tırnak besleyici ürünlerle tırnakların bakımını gerçekleştirmek mümkün.

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6. Duş sonrası vücut bakımının en önemli adımlarından biri de peeling.

Haftada 1 ya da 2 kere peeling yapmak önemli. Bu sayede vücudundaki ölü deriyi uzaklaştırabiliyorsun. Peeling için alacağın ürünlerin cilt tipine göre olması önemli. Peeling ile cildin çok daha pürüzsüz oluyor!

7. Duş sonrası bakım için vücut yağlarını kullanmak mümkün.

Cildi beslemek ve nemlendirmek için vücut yağlarını kullanman mümkün. Bu yağları cildine masaj yaparak uygulayabilirsin. Bu cildinin rahatlaması ve beslenmesi için önemli adımlardan biri. Bu yağı kullanırken cildindeki kuru bölgelere daha çok odaklanman gerek.

8. Nasılsa duşumu aldım, mis gibi kokuyorum diye düşünmeyin!

Duştan sonra deodorant kullanman gerek. Sadece duş almakla yetinirsen kötü kokuların önüne geçemezsin. O yüzden duştan sonra temiz cildine deodorant sıkarak ferah kokuyu gün boyu sürdürebilirsin.

9. Duş sonrası için cilt bakımı uygun bir zaman.

Duş sonrası günlük cilt bakım rutinini uygulayabilirsin. Hazır cildin duş sonrası temizken tonik uygulayabilirsin. Tonikler ciltteki kalıntıları temizlemek için ideal ürünler. Tonik seçerken cilt tipini bilerek ona uygun bir ürün seçmek gerek tabii.

10. Duşunu yaptıktan sonra cildine maske de uygulayabilirsin.

Arındırıcı maskeler sayesinde cildini temizlemen mümkün. Özellikle ciltte birikmiş kirleri temizlemenin kolay yolu maske uygulamak. Maske seçerken dikkat etmen gereken cildindeki sorunu belirlemek ve ona göre bir ürün seçmek.

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