Çocuğunun İnternette En Çok Neye Vakit Harcadığını Tahmin Ediyoruz!
Çocuğunun İnternette En Çok Neye Vakit Harcadığını Tahmin Ediyoruz!
Çocuklarımızın interneti nasıl kullandığını anlamak son derece önemlidir. Bu test, çocuğunun internet üzerinde en çok neyle vakit geçirdiğini keşfetmene yardımcı olacak. Hadi başlayalım ve çocuğunun dijital dünyasını birlikte inceleyelim!
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1. Çocuğunun en iyi yaptığı şeyi öğrenerek testimize başlayalım!
2. Günlük olarak çocuğun ne kadar süreyle internet kullanıyor?
3. Çocuğun merak ettiği konuları öğrenmek için interneti kullanıyor mu?
4. Çocuğunun bilgisayar oyunlarıyla olan ilişkisini nasıl değerlendiriyorsun?
5. Çocuğun tanımadığı insanlarla iletişim kurarken nasıl davranıyor?
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6. Söyle bakalım, çocuğun kendi kendine ders çalışıyor mu?
7. Çocuğunun İngilizce ile arası nasıl?
8. Son olarak, internet kullanımı çocuğunun uyku düzenini etkiliyor mu?
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