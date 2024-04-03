Çocuğunun İnternette En Çok Neye Vakit Harcadığını Tahmin Ediyoruz!

Çocuğunun, interneti en çok merak ettiği konuları keşfetmek ve yeni şeyler öğrenmek için kullandığını görüyoruz. İlgisini çeken bir konu hakkında derinlemesine araştırma yaparken veya ilginç bilgiler bulurken internete sık sık başvurabiliyor. Ne harika bir kullanım şekli! İnterneti böylesine faydalı bir şekilde kullanıyor olması, onun bilgi açlığını doyurmak ve merakını geliştirmek için mükemmel bir araç olabilir. Bu yüzden ona Novakid'de çocuklar için özel olarak tasarlanmış online İngilizce eğitimini hediye edebilirsin. Novakid'de, sadece İngilizce konuşularak dersler yapılıyor. Bu sayede çocuklar ana dilini kullanmadan iletişim kurmayı hızla öğrenirler. Dersler çocukların ilgisini çekecek şekilde çizgi romanlar, küçük oyunlar ve sanal turlar şeklinde yapılıyor. Böylece, dil bilgisi tablolarını ezberletmek ya da sıkıcı alıştırmalar yapmak gibi klasik yöntemlerden uzak, etkili ve keyifli bir öğrenme deneyimi sunuluyor.