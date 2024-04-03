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Çocuğunun İnternette En Çok Neye Vakit Harcadığını Tahmin Ediyoruz!

etiket Çocuğunun İnternette En Çok Neye Vakit Harcadığını Tahmin Ediyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
03.04.2024 - 17:01

Çocuklarımızın interneti nasıl kullandığını anlamak son derece önemlidir. Bu test, çocuğunun internet üzerinde en çok neyle vakit geçirdiğini keşfetmene yardımcı olacak. Hadi başlayalım ve çocuğunun dijital dünyasını birlikte inceleyelim!

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1. Çocuğunun en iyi yaptığı şeyi öğrenerek testimize başlayalım!

2. Günlük olarak çocuğun ne kadar süreyle internet kullanıyor?

3. Çocuğun merak ettiği konuları öğrenmek için interneti kullanıyor mu?

4. Çocuğunun bilgisayar oyunlarıyla olan ilişkisini nasıl değerlendiriyorsun?

5. Çocuğun tanımadığı insanlarla iletişim kurarken nasıl davranıyor?

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6. Söyle bakalım, çocuğun kendi kendine ders çalışıyor mu?

7. Çocuğunun İngilizce ile arası nasıl?

8. Son olarak, internet kullanımı çocuğunun uyku düzenini etkiliyor mu?

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Öğrenme!

Çocuğunun, interneti en çok merak ettiği konuları keşfetmek ve yeni şeyler öğrenmek için kullandığını görüyoruz. İlgisini çeken bir konu hakkında derinlemesine araştırma yaparken veya ilginç bilgiler bulurken internete sık sık başvurabiliyor. Ne harika bir kullanım şekli! İnterneti böylesine faydalı bir şekilde kullanıyor olması, onun bilgi açlığını doyurmak ve merakını geliştirmek için mükemmel bir araç olabilir. Bu yüzden ona Novakid'de çocuklar için özel olarak tasarlanmış online İngilizce eğitimini hediye edebilirsin. Novakid'de, sadece İngilizce konuşularak dersler yapılıyor. Bu sayede çocuklar ana dilini kullanmadan iletişim kurmayı hızla öğrenirler. Dersler çocukların ilgisini çekecek şekilde çizgi romanlar, küçük oyunlar ve sanal turlar şeklinde yapılıyor. Böylece, dil bilgisi tablolarını ezberletmek ya da sıkıcı alıştırmalar yapmak gibi klasik yöntemlerden uzak, etkili ve keyifli bir öğrenme deneyimi sunuluyor.

Eğlence!

Çocuğunun, interneti genellikle eğlenmek ve keyifli vakit geçirmek için kullandığını söyleyebiliriz. Online oyunlar oynamak, komik videolar izlemek veya ilginç içerikleri keşfetmek internet üzerinde keyif aldığı aktiviteler arasında. Eee zamane çocukları :) Peki, bu durumu avantaja çevirebilirsin desek... Novakid Game World gibi platformlar, çocuğunun İngilizce eğitimini oyunlar aracılığıyla keyifli hale getiriyor. Bu platform, çocuğunun çizgi roman videoları izleyebileceği, diğer öğrencilerle rekabet edebileceği ve kazandığı ödüllerle avatarını geliştirebileceği bir ortam sunuyor. Sonuç olarak, çocuğun oyunlar aracılığıyla İngilizce öğrenirken keyif alır, faydalı bir alışkanlık geliştirir ve İngilizce konularını daha iyi ve daha hızlı öğrenme şansı yakalar. Hem eğlence hem öğrenme, bir taşla iki kuş!

Sosyal iletişim!

Gözlemlediğimiz kadarıyla, çocuğunuz interneti öncelikli olarak sosyal bağlantılar kurmak ve arkadaşlarıyla iletişimde kalmak için kullanıyor. Özellikle arkadaşlarıyla online oyunlar oynamak ve sohbet etmek, internet kullanımının önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu noktada, ona Novakid Game World gibi platformları önermek iyi bir fikir olabilir. Bu platform, çocuğun İngilizce eğitimini oyunlar aracılığıyla keyifli hale getiriyor. Çocuğun, dil eğitmenleriyle birebir İngilizce konuşabileceği, diğer öğrencilerle rekabet edebileceği ve oyunlar aracılığıyla kazandığı ödüllerle avatarını geliştirebileceği bir ortamda İngilizce öğrenimine devam edebilir. Bu şekilde, miniklerimiz sosyal oyunlar aracılığıyla İngilizce öğrenmenin keyfini doyasıya çıkaracaktır.

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