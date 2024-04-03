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Senin En Çok Para Harcadığın Sektörü Tahmin Ediyoruz!

etiket Senin En Çok Para Harcadığın Sektörü Tahmin Ediyoruz!

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
03.04.2024 - 17:01

Kredi kartınızla yaptığınız harcamaları nasıl kategorize ediyorsunuz? Her ay en çok hangi sektöre harcama yaptığınızı biliyor musunuz?

Bu testte kredi kartınızla en çok hangi sektöre harcama yaptığınızı tahmin ediyoruz! 

Hazırsan başlayalım! 

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1. İlk olarak söyle bakalım; günlük harcamalarında en çok hangi kalem öne çıkıyor?

2. Hafta sonu aktivitelerini düşündüğünde en çok hangisi ağır basıyor?

3. O zaman söyle bakalım; tatil planı yaparken en çok dikkat ettiğin şey ne?

4. En çok hangi tür ürünleri alırken dikkat edersin?

5. Peki sosyal medyada sörf yaparken en çok hangi içeriklerde takılı kalıyorsun?

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6. Ev dekorasyonu için sık sık hangi tür ürünleri satın alırsın?

7. Online alışveriş yaparken en çok hangi kategorilerde ürünleri incelersin?

8. Peki aşağıdakilerden hangisi senin favori hobin?

9. Son olarak söyle bakalım; paranı harcarken en çok hangi durumlarda pişmanlık duyarsın?

Sen en çok yemek işlerine para harcıyorsun!

Senin en çok para harcadığın sektör yiyecek ve içecek! Yeme içme kültürüne önem veriyorsun ve keyifli bir yemek deneyimi için para harcamaktan çekinmiyorsun. Restoranlarda yemek yemeyi ve yeni tatlar keşfetmeyi seviyorsun. Belki de en sevdiğin hobiler arasında yemek yapmak ve yeni tarifler denemek de vardır. Mideyi memnun etmek senin için bir yaşam tarzı!

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Sen en çok moda sektörüne para harcıyorsun!

Evet, senin en çok para harcadığın sektör moda ve güzellik! Moda ve stil senin için önemli ve bu alanda güncel kalmak için düzenli olarak alışveriş yapıyorsun. Güzellik ve bakım ürünlerine yatırım yapmaktan çekinmiyorsun ve en son trendleri takip ediyorsun. Gardırobun her zaman güncel ve stil sahibi!

Senin en çok para harcadığın sektör eğlence ve etkinlik!

Senin en çok para harcadığın sektör eğlence ve etkinlik! Hayatı dolu dolu yaşamayı seviyorsun ve bu doğrultuda etkinliklere, konserlere veya diğer eğlence aktivitelerine para harcamaktan çekinmiyorsun. Canlı müzik dinlemek, etkinliklere katılmak ve sosyal aktiviteler senin için önemli. Her anı dolu dolu yaşamak senin tarzın!

Senin en çok para harcadığın sektör seyahat ve gezi!

Evet, senin en çok para harcadığın sektör seyahat ve gezi! Senin için dünyayı keşfetmek, yeni yerler görmek ve farklı kültürleri deneyimlemek çok önemli. Tatil planlarında konfor ve keyif senin için öncelikli ve bu doğrultuda konaklama, uçuşlar ve aktiviteler için ciddi bir bütçe ayırıyorsun. Yolda olmak senin için bir tutku!

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