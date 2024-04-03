Senin En Çok Para Harcadığın Sektörü Tahmin Ediyoruz!

Evet, senin en çok para harcadığın sektör seyahat ve gezi! Senin için dünyayı keşfetmek, yeni yerler görmek ve farklı kültürleri deneyimlemek çok önemli. Tatil planlarında konfor ve keyif senin için öncelikli ve bu doğrultuda konaklama, uçuşlar ve aktiviteler için ciddi bir bütçe ayırıyorsun. Yolda olmak senin için bir tutku!