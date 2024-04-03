Senin En Çok Para Harcadığın Sektörü Tahmin Ediyoruz!
Senin En Çok Para Harcadığın Sektörü Tahmin Ediyoruz!
Kredi kartınızla yaptığınız harcamaları nasıl kategorize ediyorsunuz? Her ay en çok hangi sektöre harcama yaptığınızı biliyor musunuz?
Bu testte kredi kartınızla en çok hangi sektöre harcama yaptığınızı tahmin ediyoruz!
Hazırsan başlayalım!
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1. İlk olarak söyle bakalım; günlük harcamalarında en çok hangi kalem öne çıkıyor?
2. Hafta sonu aktivitelerini düşündüğünde en çok hangisi ağır basıyor?
3. O zaman söyle bakalım; tatil planı yaparken en çok dikkat ettiğin şey ne?
4. En çok hangi tür ürünleri alırken dikkat edersin?
5. Peki sosyal medyada sörf yaparken en çok hangi içeriklerde takılı kalıyorsun?
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6. Ev dekorasyonu için sık sık hangi tür ürünleri satın alırsın?
7. Online alışveriş yaparken en çok hangi kategorilerde ürünleri incelersin?
8. Peki aşağıdakilerden hangisi senin favori hobin?
9. Son olarak söyle bakalım; paranı harcarken en çok hangi durumlarda pişmanlık duyarsın?
Sen en çok yemek işlerine para harcıyorsun!
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Sen en çok moda sektörüne para harcıyorsun!
Senin en çok para harcadığın sektör eğlence ve etkinlik!
Senin en çok para harcadığın sektör seyahat ve gezi!
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